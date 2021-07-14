Pescador encontra corpo boiando no mar de Guarapari

O corpo de uma pessoa foi encontrado boiando no mar da Praia do Morro, em Guarapari, na manhã desta terça-feira (13). Na imagem recebida pela equipe da TV Gazeta, é possível ver o cadáver sendo levado até a costa, vestido com uma bermuda e uma camiseta cinza (veja abaixo). Aparentemente, trata-se de um homem.
De acordo com informações dos Bombeiros, um pescador visualizou o corpo em alto-mar e acionou a corporação, mas na primeira busca, realizada com uma moto aquática, o cadáver não foi localizado. Mais tarde, um pescador o encontrou e sinalizou o local com uma boia, para facilitar a visualização.
"Os militares foram até o ponto indicado pelo solicitante e, com a utilização da embarcação da Capitania dos Portos, conseguiram rebocar o cadáver até as margens da Praia de Muquiçaba. O corpo estava vestido, porém, sem qualquer tipo de identificação", afirmaram os Bombeiros.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "encontro de cadáver". O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e passar por exames que indicarão a causa da morte. Outros detalhes não foram divulgados.