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Pescador encontra corpo boiando no mar de Guarapari

Cadáver, que parece ser de um homem, foi sinalizado com uma boia e depois levado pelos Bombeiros à Praia de Muquiçaba nesta terça-feira (13)

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 16:23

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

14 jul 2021 às 16:23
Data: 03/01/2020 - ES - Guarapari - Praia do Morro - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ
Corpo foi encontrado no mar da Praia do Morro, em Guarapari, sem identificação Crédito: Fernando Madeira
O corpo de uma pessoa foi encontrado boiando no mar da Praia do Morro, em Guarapari, na manhã desta terça-feira (13). Na imagem recebida pela equipe da TV Gazeta, é possível ver o cadáver sendo levado até a costa, vestido com uma bermuda e uma camiseta cinza (veja abaixo). Aparentemente, trata-se de um homem.
De acordo com informações dos Bombeiros, um pescador visualizou o corpo em alto-mar e acionou a corporação, mas na primeira busca, realizada com uma moto aquática, o cadáver não foi localizado. Mais tarde, um pescador o encontrou e sinalizou o local com uma boia, para facilitar a visualização.
Corpo foi levado até à Praia de Muquiçaba pelos Bombeiros Crédito: Reprodução
"Os militares foram até o ponto indicado pelo solicitante e, com a utilização da embarcação da Capitania dos Portos, conseguiram rebocar o cadáver até as margens da Praia de Muquiçaba. O corpo estava vestido, porém, sem qualquer tipo de identificação", afirmaram os Bombeiros.
Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "encontro de cadáver". O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e passar por exames que indicarão a causa da morte. Outros detalhes não foram divulgados.

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