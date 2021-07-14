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No meio da rua

Adolescente de 14 anos é assassinado a tiros em Vila Velha

Vítima foi atingida no braço e na altura da costela. Nenhum suspeito foi preso

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 13:08

Publicado em 

14 jul 2021 às 13:08
Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) em Vila Velha
Vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Infantil de Vila Velha, mas não resistiu Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (14) no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Ele foi atingido no braço e na costela.
O crime aconteceu entre 10h15 e 10h20 desta quarta. Familiares de Thiago Costa socorreram ele para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), mas o rapaz não resistiu.
Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou com alguns parentes da vítima, Thiago estava andando na rua quando bandidos passaram de moto e atiraram nele.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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