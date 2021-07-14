Adolescente de 14 anos é assassinado a tiros em Vila Velha

Vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Infantil de Vila Velha, mas não resistiu Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (14) no bairro Dom João Batista, em Vila Velha . Ele foi atingido no braço e na costela.

O crime aconteceu entre 10h15 e 10h20 desta quarta. Familiares de Thiago Costa socorreram ele para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), mas o rapaz não resistiu.

Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou com alguns parentes da vítima, Thiago estava andando na rua quando bandidos passaram de moto e atiraram nele.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento.