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Em Itacibá

Dupla é presa após render clientes e funcionários em loja de Cariacica

Após serem informados sobre o assalto em andamento, militares entraram no local e deram voz de prisão aos dois suspeitos, que estavam armados com revólveres de fabricação clandestina

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 11:13

Publicado em 

14 jul 2021 às 11:13
Armas apreendidas com assaltantes em loja de Cariacica
Armas apreendidas com assaltantes em loja de ca Crédito: Divulgação/PMES
Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um homem de 36 anos foi preso enquanto assaltavam clientes e funcionários de uma loja de eletrodomésticos, em Itacibá, Cariacica, na noite desta terça-feira (13).
Durante o patrulhamento preventivo, uma equipe da Polícia Militar foi informada, via rádio, sobre um roubo em andamento no estabelecimento. Em seguida, os policiais foram para o local e perceberam que a porta estava com indícios de arrombamento. Por meio das frestas foi possível visualizar a dupla armada, coagindo as vítimas dentro da loja.
Os militares entraram no local e deram voz de prisão aos dois suspeitos, que estavam armados com revólveres de fabricação clandestina. Com o homem, os policiais localizaram o celular do gerente e R$ 92,50 do caixa.
Os clientes e os funcionários que tinham sido rendidos foram liberados sem indícios de lesões corporais. A dupla foi encaminhada para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

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