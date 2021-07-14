Dupla é presa após render clientes e funcionários em loja de Cariacica

Armas apreendidas com assaltantes em loja de ca Crédito: Divulgação/PMES

Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um homem de 36 anos foi preso enquanto assaltavam clientes e funcionários de uma loja de eletrodomésticos, em Itacibá, Cariacica , na noite desta terça-feira (13).

Durante o patrulhamento preventivo, uma equipe da Polícia Militar foi informada, via rádio, sobre um roubo em andamento no estabelecimento. Em seguida, os policiais foram para o local e perceberam que a porta estava com indícios de arrombamento. Por meio das frestas foi possível visualizar a dupla armada, coagindo as vítimas dentro da loja.

Os militares entraram no local e deram voz de prisão aos dois suspeitos, que estavam armados com revólveres de fabricação clandestina. Com o homem, os policiais localizaram o celular do gerente e R$ 92,50 do caixa.