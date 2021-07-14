PRF prende suspeito de furtar passageira em ônibus na BR 101 na Serra

Uma passageira da linha 507 do Transcol teve o celular furtado dentro do ônibus na manhã desta terça-feira, por volta das 8h. O crime veio à tona durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no km 269 da BR 101, na Serra, na altura do bairro Central Carapina.
De acordo com informações da PRF, o ônibus parou na pista lateral e o motorista acionou uma equipe dizendo que havia uma pessoa chamando, na porta do meio do coletivo. Os policiais se direcionaram ao local e encontraram a passageira, dizendo que um outro passageiro havia furtado o celular dela.
Também segundo a PRF, a mulher e outros passageiros do coletivo indicaram o autor do furto, o qual confessou o crime.
A PRF informou que a ocorrência foi encaminhada à 3ª Delegacia Regional da Serra, para a adoção das medidas cabíveis.
Acionada, a Polícia Civil informou que até momento não houve ocorrência com essas características entregue na delegacia.
Também demandada, a Ceturb até o momento não se pronunciou sobre o caso. Esta matéria será atualizada caso haja resposta.