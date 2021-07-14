Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Central Carapina

PRF prende suspeito de furtar passageira em ônibus na BR 101 na Serra

Uma passageira da linha 507 do Transcol teve o celular furtado dentro do ônibus; motorista acionou uma equipe da PRF durante fiscalização na altura do bairro Central Carapina

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 22:04

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

13 jul 2021 às 22:04
Ônibus do transcol foi assaltado no bairro Jardim Limoeiro, na Serra
Passageira do Transcol foi furtada dentro do ônibus enquanto passava no bairro Central Carapina, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma passageira da linha 507 do Transcol teve o celular furtado dentro do ônibus na manhã desta terça-feira, por volta das 8h. O crime veio à tona durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no km 269 da BR 101, na Serra, na altura do bairro Central Carapina.
De acordo com informações da PRF, o ônibus parou na pista lateral e o motorista acionou uma equipe dizendo que havia uma pessoa chamando, na porta do meio do coletivo. Os policiais se direcionaram ao local e encontraram a passageira, dizendo que um outro passageiro havia furtado o celular dela.
Também segundo a PRF, a mulher e outros passageiros do coletivo indicaram o autor do furto, o qual confessou o crime.
A PRF informou que a ocorrência foi encaminhada à 3ª Delegacia Regional da Serra, para a adoção das medidas cabíveis.
Acionada, a Polícia Civil informou que até momento não houve ocorrência com essas características entregue na delegacia.
Também demandada, a Ceturb até o momento não se pronunciou sobre o caso. Esta matéria será atualizada caso haja resposta.

Veja Também

Quadrilha acusada de torturar e matar rival no tráfico é presa na Serra

PF prende suspeito de enviar fuzis e explosivos ao ES em caminhão-cegonha

Corpo é encontrado com marcas de tiros em bairro da Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Ceturb-ES ônibus Serra Sistema Transcol Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados