PRF prende suspeito de furtar passageira em ônibus na BR 101 na Serra

Passageira do Transcol foi furtada dentro do ônibus enquanto passava no bairro Central Carapina, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma passageira da linha 507 do Transcol teve o celular furtado dentro do ônibus na manhã desta terça-feira, por volta das 8h. O crime veio à tona durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no km 269 da BR 101, na Serra, na altura do bairro Central Carapina.

De acordo com informações da PRF, o ônibus parou na pista lateral e o motorista acionou uma equipe dizendo que havia uma pessoa chamando, na porta do meio do coletivo. Os policiais se direcionaram ao local e encontraram a passageira, dizendo que um outro passageiro havia furtado o celular dela.

Também segundo a PRF, a mulher e outros passageiros do coletivo indicaram o autor do furto, o qual confessou o crime.

A PRF informou que a ocorrência foi encaminhada à 3ª Delegacia Regional da Serra, para a adoção das medidas cabíveis.

Acionada, a Polícia Civil informou que até momento não houve ocorrência com essas características entregue na delegacia.