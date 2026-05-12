Mulher encontra noivo morto em casa e polícia apura caso em São Mateus

Uma mulher encontrou o noivo morto dentro de casa no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (11). Segundo a Polícia Militar (PM), Luciano Santos de Oliveira, de 30 anos, estava caído no chão e já sem vida. O corpo não apresentava sinais aparentes de lesão ou marcas de violência.
A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus aguarda o resultado dos exames para identificar a causa da morte.