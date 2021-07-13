Corpo é encontrado com marcas de tiros em bairro da Serra

Um cadáver foi encontrado no município da Serra na manhã desta terça-feira (13). De acordo com a Polícia Militar, o corpo, ainda não identificado, foi localizado no bairro Alterosas e tinha marcas de tiros.
Militares foram acionados por volta das 8h por populares que relataram ter encontrado um corpo atrás de uma empresa no bairro Alterosas. “No local, os policiais constataram óbito por arma de fogo e a perícia foi acionada”, disse a PM, em nota. Não houve detidos.
Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e não tem mais detalhes.