Casal é preso por crime em compra de terreno e homem por tentar matar a ex no ES

Joelson, de 41 anos, foi preso acusado de tentar matar a ex-mulher; Daniela e André, de 44 e 35 anos, foram presos acusados de tentar matar uma pessoa após a compra de um imóvel Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) na última quarta-feira (7). Em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (12), a delegada adjunta Denise Maria Carvalho detalhou que as prisões aconteceram nos bairros Belvedere e Planalto Serrano. Três suspeitos foram presos na Serra — um por tentativa de feminicídio e um casal por tentativa de homicídio — durante uma operação realizada pela equipe dana última quarta-feira (7). Em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (12), a delegada adjunta Denise Maria Carvalho detalhou que as prisões aconteceram nos bairros Belvedere e Planalto Serrano.

"No primeiro caso, de uma tentativa de feminicídio, o ex-marido tentou contra a vida da ex-esposa por não aceitar a separação. Em 2020, ele já havia agredido gravemente a vítima. Em abril de 2021, ele tentou contra a vida dela usando uma faca de cozinha", disse.

A delegada detalhou que o homem, identificado apenas como Joelson, de 41 anos, aguardou a vítima sair do trabalho e a ameaçou com a faca. "Como ela não aceitou acompanhá-lo até a casa dele, ele a esfaqueou. A vítima chegou a ficar internada, correndo risco de morrer", detalhou Denise.

Revólver calibre 38 apreendido na casa de Joelson, em Belvedere Crédito: Polícia Civil | Divulgação

De acordo com a titular da DHPM, delegada Raffaella Aguiar, Joelson estava em casa no momento da prisão, mesmo lugar onde ele havia praticado a lesão corporal contra a vítima no ano passado, no bairro Belvedere. No local, foi encontrado um revólver calibre 38.

"A vítima teme pela própria vida. Com essa prisão, evitamos que o homicídio se consumasse" Raffaella Aguiar - Delegada titular da DHPM

Joelson responderá por tentativa de feminicídio qualificada, por dificultar a tentativa de defesa da vítima.

CASAL PRESO EM BRIGA POR TERRENO

Durante a mesma operação, também foi detido um casal investigado em uma tentativa de homicídio que ocorreu no dia 26 de abril, no bairro Campinho da Serra I. "Os suspeitos, identificados como Daniela, de 44 anos, e André, de 35, tentaram contra a vida de uma pessoa que adquiriu o terreno da mãe de Daniela", detalhou a delegada Denise.

"A vítima havia adquirido o terreno há três anos. Desde então, ela perturbava a nova proprietária do terreno. No dia 26 de abril deste ano, a vítima chegava do trabalho em casa, quando foi recebida pela dupla. Naquela data, ele efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Por achar que matou a vítima, ele não se preocupou. A vítima sobreviveu e nos contou quem eram os autores", completou.

Delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda; delegada adjunta Denise Maria Carvalho e titular da DHPM, delegada Raffaella Aguiar durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (12) Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Ela explica que, como Daniela não ficou satisfeita com o negócio, ela tentou por várias vezes que a vítima desistisse e devolvesse o terreno. "Como a vítima não aceitou desfazer o negócio, ela encomendou a morte. Em uma segunda tentativa, o namorado, André, atirou várias vezes contra a vítima que comprou o imóvel", disse.