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Bairro Glória

Assaltantes fazem idosa de 85 anos e cuidadora reféns em Vila Velha

Caso aconteceu na madrugada do último sábado (10), quando três criminosos invadiram a casa da idosa. Um deles foi preso pela Guarda Municipal

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2021 às 13:00
Câmera de segurança registrou criminosos roubando a casa da idosa em Vila Velha
Câmera de segurança registrou criminosos roubando a casa da idosa em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Três assaltantes invadiram uma casa e fizeram uma idosa de 85 anos e a cuidadora dela de reféns na madrugada do último sábado (10) no bairro Glória, em Vila Velha. Um suspeito foi preso pela Guarda Municipal e reconhecido pelas vítimas momentos após o crime.
Durante a ação dos criminosos, a cuidadora chegou a ser amarrada. Ela e a idosa foram ameaçadas de morte pelos criminosos, que estavam armados com facas.
De acordo com o depoimento da cuidadora, ela estava dormindo quando foi acordada por um dos assaltantes, que a amarrou usando um fio de extensão de energia. Mantendo a faca em seu pescoço, o homem exigiu que ela não gritasse.
Enquanto isso, os outros dois assaltantes vasculharam a casa em busca dos bens da idosa, que também foi rendida e ameaçada, além de ter a boca tapada.
Os assaltantes saíram levando vários objetos da residência assim que o interfone tocou. Para a cuidadora, eles foram chamados por um quarto comparsa, que estaria esperando do lado de fora da residência e se assustou com a movimentação na vizinhança.
Após serem acionados, agentes da Guarda de Vila Velha conseguiram localizar um dos suspeitos ainda na região. Diogo Neves Soares, como foi identificado, estava armado com facas e foi reconhecido pela cuidadora como sendo o homem que a amarrou. A vítima reconheceu, inclusive, uma deficiência que o suspeito tem em um dos olhos. Os outros dois criminosos não foram localizados.
Facas foram apreendidas com homem preso em Vila Velha
Facas foram apreendidas com homem preso em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
De acordo com a cuidadora, entre os pertences que foram levados estão uma televisão, um celular e uma quantia de R$ 170.
A cuidadora não se feriu, mas ficou em estado de choque. Já a idosa está com um hematoma na região do braço que, segundo a família, pode ter sido provocado no momento em que os assaltantes a puxaram.
Como os criminosos fugiram levando as chaves da casa, os familiares da idosa precisaram trocar todas as fechaduras do imóvel.

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