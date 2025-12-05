Em Vila Prudêncio

Foragido condenado por estupro de vulnerável é recapturado em Cariacica

Fuga aconteceu no dia 17 de outubro deste ano; ele foi localizado após denúncias de que rondava área de mata perto de uma escola para assediar crianças

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17:38

Um homem condenado por estupro de vulnerável foi recapturado nesta sexta-feira (5) no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. Ele estava foragido do sistema prisional desde o dia 17 de outubro e foi detido por equipes da Divisão de Escolta e Recaptura Policial da Polícia Penal. O nome dele não será divulgado para preservar as identidades das vítimas.

Segundo o diretor de Operações da Polícia Penal, Weleson Vieira, as equipes começaram o monitoramento assim que ocorreu a fuga. “A partir daí, começamos a receber denúncias de que ele usava uma região de mata próxima de uma escola e ficava ali tentando assediar crianças", explicou.

Ao avistá-lo na residência indicada, os policiais realizaram a abordagem e foi dada voz de prisão. O preso não ofereceu resistência. Segundo a Polícia Penal, ele cumpria pena no regime semiaberto quando fugiu. Weleson informou que o homem já havia passado pelo sistema prisional entre 2017 e 2022 e retornou em 2025, no semiaberto.

Agora, segundo o diretor, o Judiciário poderá decretar regressão de regime e ele pode retornar ao regime fechado. Ainda não há confirmação de novas vítimas no período em que esteve foragido. “Não sabemos precisar se houve abuso. Se houver, a Polícia Civil deve apurar”, afirmou o diretor. O preso foi levado ao Plantão da 4ª Delegacia Regional.

