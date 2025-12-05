De bike elétrica a carro

Dupla que aterrorizava e cometia furtos de veículos é presa em Vila Velha

Um homem de 20 anos e um adolescente, de 16, são suspeitos de furtarem um carro e uma bicicleta elétrica na quinta (4); eles foram encontrados pela Guarda e os veículos recuperados

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17:02

Um homem de 20 anos foi detido e um adolescente, de 16, apreendido pela Guarda Municipal, suspeitos de participação em roubos de veículos em Vila Velha, nessa quinta-feira (4). Segundo os agentes, a dupla teria roubado uma bicicleta elétrica na Avenida Carlos Lindenberg e um carro — que pertencia a um policial penal — em Jardim Marilândia. Eles foram encontrados cerca de uma hora após os crimes em Ataíde, no mesmo município.

Os criminosos utilizavam um Renault Sandero branco com placas de outro carro e cometiam os crimes. Imagens de videomonitoramento (veja acima), flagraram toda a ação do roubo do automóvel. Os suspeitos chegaram na rua, estacionaram e abordaram o policial penal — dono do veículo, um HB20 — anunciando o assalto. Logo após, os bandidos fugiram conduzindo os dois carros.

À TV Gazeta, o agente Amorim informou que, após conversarem com a vítima, os guardas descobriram que os suspeitos também roubaram uma bicicleta elétrica nas proximidades da Avenida Carlos Lindenberg.

Os agentes também conseguiram conversar com a proprietária da "bike", e identificaram que os suspeitos eram do bairro Ataíde. Na região, a guarnição encontrou um grupo. Um dos rapazes fugiu ao perceber a presença dos guardas e outros dois — incluindo o adolescente — confessaram os crimes. Amorim destacou que os suspeitos foram identificados após o recebimento das imagens de videomonitoramento. "Eles já eram velhos conhecidos aí das guarnições", disse.

Os suspeitos informaram aos guardas o local onde os veículos estavam escondidos. Lá, os agentes também recuperaram uma moto vermelha, que havia sido furtada. Uma equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) recuperou também o carro branco, utilizado nos roubos.

Carros, moto e bicicleta elétrica recuperados pela Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda de Vila Velha

Velhos conhecidos

Segundo Amorim, tanto o homem quanto o adolescente são velhos conhecidos pela conduta criminosa: "O menor de 16 anos já foi apreendido em outros momentos pela Guarda. O homem de 20 anos também já tinha sido preso poucos dias antes. No dia 25 de novembro, ele foi capturado na mesma região do bairro Ataíde, região conhecida lá como o Sovaco da Cobra, desta vez por tráfico de drogas".

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 20 anos, conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo qualificado, mediante concurso de pessoas e emprego de arma, e corrupção de menores. Ele foi levado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

O adolescente, de 16 anos, foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado (duas vezes), sendo encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta