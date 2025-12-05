Home
Dupla que aterrorizava e cometia furtos de veículos é presa em Vila Velha

Um homem de 20 anos e um adolescente, de 16, são suspeitos de furtarem um carro e uma bicicleta elétrica na quinta (4); eles foram encontrados pela Guarda e os veículos recuperados

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17:02

Dois dos suspeitos foram detidos pela Guarda Municipal

Um homem de 20 anos foi detido e um adolescente, de 16, apreendido pela Guarda Municipal, suspeitos de participação em roubos de veículos em Vila Velha, nessa quinta-feira (4). Segundo os agentes, a dupla teria roubado uma bicicleta elétrica na Avenida Carlos Lindenberg e um carro — que pertencia a um policial penal — em Jardim Marilândia. Eles foram encontrados cerca de uma hora após os crimes em Ataíde, no mesmo município. 

Os criminosos utilizavam um Renault Sandero branco com placas de outro carro e cometiam os crimes. Imagens de videomonitoramento (veja acima), flagraram toda a ação do roubo do automóvel. Os suspeitos chegaram na rua, estacionaram e abordaram o policial penal — dono do veículo, um HB20 — anunciando o assalto. Logo após, os bandidos fugiram conduzindo os dois carros.

À TV Gazeta, o agente Amorim informou que, após conversarem com a vítima, os guardas descobriram que os suspeitos também roubaram uma bicicleta elétrica nas proximidades da Avenida Carlos Lindenberg.

Os agentes também conseguiram conversar com a proprietária da "bike", e identificaram que os suspeitos eram do bairro Ataíde. Na região, a guarnição encontrou um grupo. Um dos rapazes fugiu ao perceber a presença dos guardas e outros dois — incluindo o adolescente — confessaram os crimes. Amorim destacou que os suspeitos foram identificados após o recebimento das imagens de videomonitoramento. "Eles já eram velhos conhecidos aí das guarnições", disse. 

Os suspeitos informaram aos guardas o local onde os veículos estavam escondidos. Lá, os agentes também recuperaram uma moto vermelha, que havia sido furtada. Uma equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) recuperou também o carro branco, utilizado nos roubos.

Carros, moto e bicicleta elétrica recuperados pela Guarda Municipal de Vila Velha
Carros, moto e bicicleta elétrica recuperados pela Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda de Vila Velha

Velhos conhecidos

Segundo Amorim, tanto o homem quanto o adolescente são velhos conhecidos pela conduta criminosa: "O menor de 16 anos já foi apreendido em outros momentos pela Guarda. O homem de 20 anos também já tinha sido preso poucos dias antes. No dia 25 de novembro, ele foi capturado na mesma região do bairro Ataíde, região conhecida lá como o Sovaco da Cobra, desta vez por tráfico de drogas".

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 20 anos, conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo qualificado, mediante concurso de pessoas e emprego de arma, e corrupção de menores. Ele foi levado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

 O adolescente, de 16 anos, foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado (duas vezes), sendo encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

