Condenado por estupro no ES é preso após ser reconhecido por câmera na Rodoviária

Homem estava foragido  havia sete anos e foi detido pela Guarda de Vitória após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial enquanto se preparava para embarcar para MG

Redação de A Gazeta

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:50

Condenado por estupro é foi reconhecido por câmera na Rodoviária de Vitória Crédito: Divulgação | Guarda de Vitória

Um homem de 52 anos, foragido da Justiça há sete anos, foi detido pela Guarda de Vitória na tarde de quinta-feira (4), na Rodoviária da Capital, localizada na Ilha do Príncipe. Ele possui condenação pelo crime de estupro de vulnerável e foi identificado pelas câmeras de reconhecimento facial do Núcleo de Intervenção Rápida (NIR), ligado à Secretaria de Segurança Pública (Sesp), instantes antes de embarcar para Minas Gerais.

O homem foi condenado pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha. Assim que as câmeras localizaram o passageiro dentro da rodoviária, os agentes foram acionados para realizar a abordagem.

"O suspeito foi identificado e confirmado como foragido da Justiça, inclusive com condenação de nove anos de prisão. Não foi possível qualquer reação. Ele afirmou que não havia cometido tal ato, se esquivando da situação”, descreveu o inspetor Albert, da Guarda de Vitória.

Após a detenção, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde permaneceu à disposição da autoridade policial. Segundo a Guarda Municipal, além do mandado de prisão em aberto, ele já havia sido detido outras duas vezes por dirigir sem habilitação e sob efeito de álcool.

Ainda segundo a corporação, desde o início da parceria entre o NIR e a Guarda de Vitória, em junho deste ano, 22 prisões já foram realizadas em Vitória por meio do sistema de reconhecimento facial.

