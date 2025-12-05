Home
Homem é indiciado por tentar matar companheira com frigideira em Castelo

Imagens de videomonitoramento mostram o agressor perseguindo e atacando a vítima, que segue internada em estado grave com traumatismo craniano

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:23

Agressão aconteceu no 24 de novembro na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Centro da cidade

Foi indiciado por tentativa de feminicídio o homem de 32 anos que quase matou a companheira, de 33 anos, ao agredi-la com socos, chutes e golpes de frigideira na cabeça, no centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso na última quarta-feira (3) e divulgou imagens de videomonitoramento que mostram o crime (vídeo acima), que aconteceu no último dia 24. A vítima segue internada em um hospital em estado grave, com traumatismo craniano. O agressor segue preso desde o dia do crime e teve a prisão em flagrante convertida pela Justiça em preventiva.

A vítima e o agressor viviam em situação de rua. Segundo o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, delegado Estêvão Oggione Leite, o homem alegou em depoimento que havia apenas dado uma "rasteira" na mulher durante uma discussão. Contudo, com as imagens de videomonitoramento e relatos de testemunhas, a corporação entendeu que ele agiu com intenção de matar a companheira.

As imagens mostram o momento exato, às 22h40, em que o autor persegue a vítima e desfere um soco na nuca dela. Testemunhas oculares confirmaram que ele a golpeou repetidamente com a frigideira enquanto ela já estava caída, sem chance de defesa

Delegado Estêvão Oggione Leite

Titular da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo

A frigideira utilizada no crime foi apreendida amassada, evidenciando a força dos golpes que a mulher sofreu. O homem já tinha passagens pelo sistema prisional, incluindo tentativa de homicídio anterior e violência doméstica. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a vítima.

