Homem é preso após quase matar mulher com golpes de frigideira em Castelo

Frigideira utilizada no crime foi localizada e apreendida pela Polícia Militar Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Centro de Castelo, Sul do Espírito Santo, após agredir a companheira, de 33 anos, com uma frigideira. A mulher sofreu ferimentos graves, como traumatismo craniano, e foi socorrida para um hospital no município. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (24).



A vítima, segundo a polícia, foi encontrada no chão ensanguentada e desacordada. As agressões ocorreram no meio da rua, segundo testemunhas, e só pararam quando pessoas interviram. A mulher sofreu traumatismo craniano, foi entubada e, conforme registro policial, foi transferida do Hospital Municipal de Castelo para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a unidade, ela segue internada.