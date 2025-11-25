Homem é preso após quase matar mulher com golpes de frigideira em Castelo
Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Centro de Castelo, Sul do Espírito Santo, após agredir a companheira, de 33 anos, com uma frigideira. A mulher sofreu ferimentos graves, como traumatismo craniano, e foi socorrida para um hospital no município. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (24).
A vítima, segundo a polícia, foi encontrada no chão ensanguentada e desacordada. As agressões ocorreram no meio da rua, segundo testemunhas, e só pararam quando pessoas interviram. A mulher sofreu traumatismo craniano, foi entubada e, conforme registro policial, foi transferida do Hospital Municipal de Castelo para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a unidade, ela segue internada.
O suspeito confessou as agressões. Ele foi levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, onde acabou autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a vítima.