Foragido por crime no ES posta que 'polícia tem que morrer' e acaba preso

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:07
- Atualizado há 31 minutos
Um homem foragido por um roubo em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, foi preso após comentar nas redes sociais que "polícia tem que morrer". Segundo a Polícia Civil, Lucas Rangel Pereira do Nascimento, de 25 anos, foi encontrado na quinta-feira (4) na cidade de Vitória da Conquista, no Estado da Bahia.
Ele teria usado um perfil falso para postar a mensagem ofensiva em uma publicação feita pelo delegado de Marataízes, Thiago Viana. A conta foi desativada, mas a Polícia Civil já sabia que Lucas era o responsável pelo comentário. A partir dos dados da rede social, foi possível localizar o suspeito, que foi encontrado vendendo doces nas margens da rodovia BR 116. Ele foi levado para a delegacia e segue à disposição da Justiça.
Lucas é suspeito de integrar um trio que realizou um assalto com reféns em junho, no bairro Ilmenita, em Marataízes. Na época, um guarda municipal que morava perto do local percebeu o crime e conseguiu surpreender um dos suspeitos, que estava dentro do carro usado pela quadrilha. A ação acabou alertando os outros dois envolvidos, que fugiram. O veículo foi abandonado a poucos quarteirões do local e, dentro dele, foram apreendidos um celular e a carteira de habilitação de Lucas, o que ajudou a polícia na identificação do fugitivo. Os outros dois suspeitos foram presos em setembro.
A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o