Carro é alvo de tiros dentro de borracharia em Aracruz
Um veículo foi atingido por vários disparos de arma de fogo em uma borracharia no bairro Bela Vista, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, na noite dessa quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta entraram no estabelecimento e dispararam contra o carro que estava dentro do local.
Ao chegarem, os militares encontraram o veículo perfurado por diversos disparos, aparentemente de calibre 9mm. Cápsulas de munição foram recolhidas e apreendidas. Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil informou que não foi acionada e reforçou que, em casos como este, é fundamental que a vítima registre a ocorrência para que as investigações possam ser iniciadas.