Carro é alvo de tiros dentro de borracharia em Aracruz

Publicado em 05/12/2025 às 15h03
Dois homens em uma motocicleta invadiram o estabelecimento e efetuaram os disparos; ninguém foi ferido
Carro é alvo de tiros dentro de borracharia em Aracruz Crédito: Leitor/A Gazeta

Um veículo foi atingido por vários disparos de arma de fogo em uma borracharia no bairro Bela Vista, em AracruzNorte do Espírito Santo, na noite dessa quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta entraram no estabelecimento e dispararam contra o carro que estava dentro do local.

Ao chegarem, os militares encontraram o veículo perfurado por diversos disparos, aparentemente de calibre 9mm. Cápsulas de munição foram recolhidas e apreendidas. Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil informou que não foi acionada e reforçou que, em casos como este, é fundamental que a vítima registre a ocorrência para que as investigações possam ser iniciadas.

