Dois homens são presos e um está foragido por assalto com reféns em Marataízes

O suspeito Lucas Rangel Pereira do Nascimento Rocha é procurado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Dois homens foram presos e um continua foragido após um assalto a uma casa com reféns em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Lucas Rangel Pereira do Nascimento Rocha é procurado pela Polícia Civil por suspeita de participação do crime. Além dele, outro suposto envolvido se apresentou na delegacia na manhã desta segunda-feira (8); um terceiro suspeito foi preso sexta-feira (5), durante a chamada Operação Juaká.

O crime aconteceu no dia 2 de junho no bairro Ilmenita, em Marataízes. Na ocasião, um guarda municipal que mora próximo ao local percebeu a ação e surpreendeu um dos suspeitos dentro do carro usado no crime, mas acabou alertando os outros dois homens e facilitando a fuga deles. O veículo foi abandonado a alguns quarteirões e nele foram encontrados um celular e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Lucas, o que ajudou em sua identificação.