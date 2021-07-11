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Violência

Adolescente de 16 anos é atingido por tiro na cabeça em Cariacica

Vítima estava na garupa de uma moto, com o irmão, quando foi ferida, na madrugada deste domingo (11), no bairro Nova Rosa da Penha II

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 16:01

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

11 jul 2021 às 16:01
Viatura da Polícia Militar
Sirene de viatura da Polícia Militar: policiais foram acionados para atender ocorrência em Nova Rosa da Penha II, Cariacica  Crédito: Fernando Madeira
Um adolescente, de 16 anos, foi atingido com um tiro na cabeça, na madrugada deste domingo (11), no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. A vítima estava na garupa de uma moto, com o irmão, quando foi ferida. 
Para a Polícia Militar, o irmão do adolescente, um jovem de 23 anos, contou que estava passando pela Rua Setenta e Quatro, próximo a um lava jato, e ouviu os disparos. Em seguida,  percebeu que o irmão mais novo havia caído da moto e estava ferido na cabeça. Foi neste momento que o rapaz acionou a polícia.
Na ocasião, o jovem que pilotava a moto contou que não sabia de onde os disparos surgiram e nem a motivação. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamada. A vítima foi levada com vida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na região. Detalhes sobre o estado de saúde do adolescente não foram informados. 
A ocorrência foi encaminhada para Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito pelo o crime foi detido. A Polícia Civil pontua que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone Disque-Denúncia 181.

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