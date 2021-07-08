Homem morre após ser baleado no bairro Itararé, em Vitória

Depois de ser acionada por populares, a Polícia Militar esteve no local, mas quando a equipe chegou, já encontrou o homem morto. "A equipe foi até o local e constatou o fato. A vítima foi socorrida para um hospital particular da região, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito", informou a PM em nota.
Procurada pela reportagem, para saber se alguém já havia sido preso pelo crime, a Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos", diz a nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado, liberado para os familiares e para a realização do exame cadavérico, que identificará a causa da morte.