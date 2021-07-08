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Perto de praça

Homem morre após ser baleado no bairro Itararé, em Vitória

Ainda não há informações sobre detidos ou sobre o que motivou o crime que aconteceu na manhã desta quinta-feira (8)

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 10:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2021 às 10:32
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi morto a tiros em frente a uma praça do bairro Itararé, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (8). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ainda não sabe o que motivou o crime.
Depois de ser acionada por populares, a Polícia Militar esteve no local, mas quando a equipe chegou, já encontrou o homem morto. "A equipe foi até o local e constatou o fato. A vítima foi socorrida para um hospital particular da região, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito", informou a PM em nota.
Procurada pela reportagem, para saber se alguém já havia sido preso pelo crime, a Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos", diz a nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado, liberado para os familiares e para a realização do exame cadavérico, que identificará a causa da morte.

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