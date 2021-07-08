Filho é preso após esfaquear a própria mãe em Vitória

Polícia Militar esteve no local, mas já encontrou a mulher esfaqueada Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 21 anos foi preso na noite desta quarta-feira (7) depois de esfaquear a própria mãe, de 39 anos, dentro de casa, no bairro Inhanguetá, em Vitória

De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, o rapaz teria ameaçado e xingado a mãe durante todo o dia, antes de agredi-la com a faca na noite desta quarta (7). Um familiar foi quem acionou a polícia, mas quando os militares chegaram ao local, a mulher já havia recebido duas facadas: uma no ombro e outra nas costas.

Após esfaquear a mãe, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher. Ele passou a noite na delegacia e foi levado para um presídio na manhã desta quinta-feira (8). Ele foi autuado por lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha.

A mulher foi socorrida por vizinhos e levada para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.

MÃE DIZ QUE FILHO NÃO QUERIA AGREDI-LA

Em entrevista à TV Gazeta, a auxiliar de lavanderia contou que o filho usa drogas desde os 14 anos. A mãe afirma que o jovem estava brigando com um primo e não queria agredi-la.

"Meu filho agrediu ele (primo) com palavras e naquele momento eles começaram uma luta corporal. Eu entrei no meio, não pensei duas vezes. Foi na hora que, meu filho, com duas faquinhas na mão, tentou esfaquear o primo, e eu tomei essa de raspão no ombro e uma nas costas", contou.

A mulher diz que o filho sempre enfrentou problemas e teme que ele seja morto, caso não fique preso.

"Ele sempre teve problemas, déficit de atenção, sempre foi imperativo. Gostaria de uma ajuda para ele conseguir se entender. Ele diz que não consegue se entender, que não sabe quem ele é, que não tem identidade. Desde que eu fiquei sabendo que estava grávida, o pai dele foi embora e nunca mais a gente viu. Ele sempre toca nesse assunto e diz: 'Eu sou tão ruim, que nem meu pai me quis'. Eu fico impotente e não consigo resolver o problema dele, por mais que eu queira", lamenta a mãe.

"Por favor, deixa meu filho preso. Ele não queria me bater, não queria me matar. Mas as pessoas lá fora não querem saber disso. Já está a chegando mensagem para mim dizendo que vão matar ele" X. - Auxiliar de lavanderia

A mãe diz que o filho já foi preso outras vezes, mas nunca por tráfico de drogas. O rapaz mora sozinho. A mãe precisou se mudar porque as filhas de 11 e 7 anos tem medo do irmão. A auxiliar de lavanderia diz que já tentou, por várias vezes, internar o filho em uma clínica de reabilitação, mas ele sempre arruma uma desculpa para voltar para casa e não fazer o tratamento.