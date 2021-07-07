Homem é preso após bater na ex-mulher por celular quebrado, em Jaguaré

Delegacia de Polícia de Jaguaré Crédito: Divulgação

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de maltratar e agredir fisicamente a ex-esposa de 31 anos em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo. O detido alegou que a motivação da agressão foi um aparelho de celular que foi quebrado pela vítima.

Os policiais prenderam o investigado no Centro da cidade, na última sexta-feira (2). No momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva, o homem estava dentro de uma marcenaria trabalhando e não ofereceu resistência. De acordo com a Polícia Civil, as agressões ocorreram no dia 27 de junho, no bairro Novo Tempo.

"O motivo da agressão foi que a vítima quebrou o celular da filha, que tinha ganhado de presente do investigado e, no dia do ocorrido, o suspeito estava com indícios de embriaguez", conta a titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché.