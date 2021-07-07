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Violência

Homem é preso após bater na ex-mulher por celular quebrado, em Jaguaré

Segundo a Polícia Civil, o homem apresentava indícios de embriaguez e descumpriu uma medida protetiva. Ele foi encaminhado para o presídio
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

07 jul 2021 às 20:12

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 20:12

Delegacia de Polícia de Jaguaré
Delegacia de Polícia de Jaguaré Crédito: Divulgação
Um homem de 38 anos foi preso suspeito de maltratar e agredir fisicamente a ex-esposa de 31 anos em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O detido alegou que a motivação da agressão foi um aparelho de celular que foi quebrado pela vítima.
Os policiais prenderam o investigado no Centro da cidade, na última sexta-feira (2). No momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva, o homem estava dentro de uma marcenaria trabalhando e não ofereceu resistência. De acordo com a Polícia Civil, as agressões ocorreram no dia 27 de junho, no bairro Novo Tempo.

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"O motivo da agressão foi que a vítima quebrou o celular da filha, que tinha ganhado de presente do investigado e, no dia do ocorrido, o suspeito estava com indícios de embriaguez", conta a titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché.
O homem responderá por descumprir medidas protetivas, previstas na Lei Maria da Penha, além de lesão corporal. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus.

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