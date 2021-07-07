Site remove anúncio de falso óleo de semente de abóbora que matou casal no ES

Na começo da manhã desta quarta-feira (7) ainda era possível encontrar o anúncio no ar. O mesmo, entretanto, já estava sinalizado como pausado pela plataforma Crédito: Divulgação/Polícia Civil

O produto, vendido como natural, desencadeou uma série de reações na artesã e no cozinheiro, que acabaram internados no Hospital Estadual Dório Silva . Com a piora no quadro clínico, os dois morreram em decorrência do consumo contínuo e diário do composto. O laudo cadavérico e as análises feitas na amostra pela perícia da Polícia Civil confirmaram a contaminação pelo dietilenoglicol – a mesma substância presente em um lote de cerveja da Cervejaria mineira Backer , que culminou na morte de 10 pessoas.

No fim da manhã desta quarta-feira (7), o anúncio com o produto já não era mais encontrado na plataforma – a mercadoria ainda aparecia no site até terça-feira (6), data em que a Polícia Civil capixaba concedeu uma coletiva sobre o caso ao concluir o inquérito, que culminou na prisão pelo responsável pela fabricação do composto. O homem de 34 anos foi detido na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo e está preso preventivamente. Pesquisando pelo nome "óleo de semente de abóbora", aparecem outras mercadorias, mas não a fabricada pelo suspeito.

MERCADO LIVRE

Ao tomar conhecimento do caso, o Mercado Livre respondeu, em nota, que não compactua com a venda de produtos falsos no site e explicou que ainda não havia recebido nenhum tipo de comunicação por parte da Polícia Civil do Estado, mas mostrou-se disposto a colaborar com o caso.

Nas análises feitas no suposto óleo de semente de abóbora, a perícia encontrou a substância dietilenoglicol Crédito: Divulgação/Polícia Civil

"O Mercado Livre repudia o uso indevido de sua plataforma e tem todo interesse em excluir qualquer anúncio que desrespeite os seus 'Termos e Condições' e a legislação em vigor. A empresa informa, entretanto, que não identificou o recebimento da notificação sobre o caso apontado e está buscando informações perante a autoridade policial para adotar medidas cabíveis. Vale ressaltar, que o Mercado Livre, em sua atuação como plataforma de intermediação, não é responsável pelo conteúdo gerado por terceiros, neste caso o vendedor anunciante, conforme já está consolidado na jurisprudência do STJ na aplicação do Marco Civil da Internet", disse.

A empresa comunicou também que 100% dos anúncios publicados no site possuem um botão de "Denúncia", abaixo da publicação, no canto inferior direito, para que qualquer pessoa possa apontar práticas indevidas na plataforma - pouco após a resposta ser enviada à reportagem, o anúncio foi removido.

O casal Rosineide e Willis morreu em decorrência da ingestão da substância dietilenoglicol contida em um falso óleo de semente de abóbora que haviam comprado pela internet Crédito: Montagem/A Gazeta e Divulgação/Polícia Civil

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil comunicou, por meio de nota, que já está buscando o Mercado Livre para identificar eventuais compras do mesmo produto e possivelmente pessoas lesadas, como dito pelo delegado que esteve à frente das investigações.