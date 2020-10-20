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Nota oficial

Ministério da Agricultura esclarece que Cervejaria Backer continua interditada

A medida cautelar de fechamento adotada pelo ministério não impede a contratação de uma empresa terceira, registrada na pasta, para a produção de suas receitas e marcas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 10:16

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 10:16

Data: 15/01/2020 - ES - Vitória - Cerveja Belorizontina, da Cervejaria Backer - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ
Cerveja Belorizontina, da Cervejaria Backer Crédito: Fernando Madeira
O Ministério da Agricultura divulgou nota oficial, no fim da tarde desta segunda-feira (19), na qual esclarece que a Cervejaria Backer, de Belo Horizonte (MG), continua interditada. "Até o momento, a empresa não atendeu as exigências feitas pelo ministério para garantir a segurança dos produtos. Desta forma, qualquer manipulação de bebidas na Backer (produção, padronização, envase) continua proibida", informa a nota.
A medida cautelar de fechamento adotada pelo ministério não impede a contratação de uma empresa terceira, registrada na pasta, para a produção de suas receitas e marcas.
O funcionamento do restaurante, anexo à planta fabril, é de competência dos órgãos de vigilância sanitária. A comercialização de bebidas nestes estabelecimentos somente poderá ocorrer se os produtos estiverem devidamente registrados no Ministério da Agricultura.
O Ministério da Agricultura ressalta que continua trabalhando, em conjunto com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Polícia Civil, no caso de intoxicação causada pelo consumo das cervejas produzidas pela Cervejaria Backer.

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