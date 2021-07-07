Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Casal de idosos e vizinha são feitos reféns durante assalto em Castelo

Três bandidos renderam as vítimas em busca da arma do dono da casa, que é policial aposentado; além da arma, os criminosos levaram TV, aparelhos de som, relógios e dinheiro

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 17:16

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 jul 2021 às 17:16
Cidade de Castelo/ES
Cidade de Castelo/ES Crédito: Divulgação/Prefeitura
Um casal de idosos e a vizinha deles foram feitos reféns durante assalto, na localidade de Arapoca, interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite dessa terça-feira (06). Toda a casa foi revirada e pertences dos donos da casa foram levados, mas o alvo dos bandidos, segundo as vítimas, era a arma do idoso — que é policial aposentado.
O casal, um idoso de 74 e uma senhora de 65 anos, contou aos policiais que três homens armados e usando máscaras invadiram a residência à noite, renderam os moradores e a todo o momento perguntavam onde estava a arma de fogo do dono da casa.
Durante a abordagem dos bandidos, uma vizinha de 59 anos foi até o local oferecer um pedaço de bolo, e também foi mantida refém. Os três foram trancados em um quarto da casa enquanto tudo era revirado pelos criminosos.
Os bandidos levaram uma TV de 43 polegadas, dois aparelhos de som, alianças, quatro relógios e R$600 em dinheiro. A arma, uma pistola 380 e munições, também foi levada. Segundo o idoso, a arma era registrada em seu nome. 
Um dos filhos do casal, ao se aproximar da casa, ouviu os gritos pedindo socorro e acionou a polícia. As vítimas somente foram libertadas com a chegada dos militares. A Polícia Militar pediu reforço e buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi detido.
Sobre a investigação do crime, a Polícia Civil informou por meio de nota que orienta que as vítimas desse tipo de caso a registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online. A população pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

Veja Também

Polícia fecha bairro em Guaçuí para combater o tráfico de drogas

Site remove anúncio de falso óleo de semente de abóbora que matou casal no ES

PM condenado por dar tapa em frentista em Vila Velha seguirá trabalhando

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Castelo Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
Vídeo mostra caminhonete atropelando cadela no ES; polícia investiga
Carteira de trabalho digital.
Carteira assinada segue valiosa, mas liberdade de escolha também passou a ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados