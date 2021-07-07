Casal de idosos e vizinha são feitos reféns durante assalto em Castelo

Cidade de Castelo/ES Crédito: Divulgação/Prefeitura

Um casal de idosos e a vizinha deles foram feitos reféns durante assalto, na localidade de Arapoca, interior de Castelo , no Sul do Espírito Santo , na noite dessa terça-feira (06). Toda a casa foi revirada e pertences dos donos da casa foram levados, mas o alvo dos bandidos, segundo as vítimas, era a arma do idoso — que é policial aposentado.

O casal, um idoso de 74 e uma senhora de 65 anos, contou aos policiais que três homens armados e usando máscaras invadiram a residência à noite, renderam os moradores e a todo o momento perguntavam onde estava a arma de fogo do dono da casa.

Durante a abordagem dos bandidos, uma vizinha de 59 anos foi até o local oferecer um pedaço de bolo, e também foi mantida refém. Os três foram trancados em um quarto da casa enquanto tudo era revirado pelos criminosos.

Os bandidos levaram uma TV de 43 polegadas, dois aparelhos de som, alianças, quatro relógios e R$600 em dinheiro. A arma, uma pistola 380 e munições, também foi levada. Segundo o idoso, a arma era registrada em seu nome.

Um dos filhos do casal, ao se aproximar da casa, ouviu os gritos pedindo socorro e acionou a polícia. As vítimas somente foram libertadas com a chegada dos militares. A Polícia Militar pediu reforço e buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi detido.