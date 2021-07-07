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Operação "Beco Sem Saída"

Polícia fecha bairro em Guaçuí para combater o tráfico de drogas

A operação, que teve início na manhã desta quarta-feira (7), aconteceu também nos municípios de Alegre e Itapemirim, no Sul do Espírito Santo

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 09:02

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

07 jul 2021 às 09:02
A operação que está em andamento na manhã desta quarta-feira (7), acontece também nos municípios de Alegre e Itapemirim
Polícia fecha bairro em Guaçuí para combater o tráfico de drogas Crédito: Polícia Militar
Um bairro de Guaçuí, no Caparaó Capixaba, amanheceu com todas as saídas fechadas nesta quarta-feira (7) por causa da Operação "Beco Sem Saída". A ação coordenada pela Polícia Civil do município, com apoio da Polícia Militar, tem o objetivo de combater o tráfico de drogas e reduzir os índices de criminalidade, principalmente o número de homicídios.
Segundo informações da Polícia Militar, o nome “Operação Beco sem saída” faz referência ao bairro Roberto Mendes, conhecido como “Beco", em Guaçuí. A localidade é o principal alvo da ação policial que, simultaneamente, aconteceu em outros bairros do município e nas cidades de Alegre e Itapemirim, no Sul do Estado.
A operação que está em andamento na manhã desta quarta-feira (7), acontece também nos municípios de Alegre e Itapemirim
Polícia fecha bairro em Guaçuí para combater o tráfico de drogas Crédito: Polícia Militar

12 PESSOAS DETIDAS NA OPERAÇÃO

No total, a operação que começou por volta das 5h contou com a participação de 86 policiais, sendo 25 civis e 61 militares, além de cães da polícia. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão no distrito de São Pedro de Rates e nos bairros Roberto Mendes, Orias Shinaider, Antônio Francisco Moreira e Vale do Sol.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão. Doze pessoas foram detidas. Também foram apreendidos um revólver Taurus calibre 38, um simulacro de pistola, 16 munições calibre 38, 35 pinos de cocaína, 36 papelotes de cocaína, aproximadamente 170g de cocaína, 18 buchas de maconha, aproximadamente 110 gramas de maconha, 19 pedras de crack, uma sacola contendo farelo de crack, 18 frascos de maconha e loló em forma líquida, 24 cápsulas de cafeína, um frasco de anabolizante.
Além disso, os policiais apreenderam uma balança de precisão, um rádio comunicador, nove celulares de procedência duvidosas, anotações do tráfico, material para embalar drogas, dois recibos de depósitos no valor de R$ 500,00 e R$ 2.459,00 em espécie. Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Guaçuí.

Atualização

07/07/2021 - 10:46
Após a publicação desta reportagem, a polícia divulgou o resultado da operação. O texto foi atualizado. 

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