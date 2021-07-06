Motorista de ônibus reage para não ter celular roubado em Cachoeiro

Um motorista de ônibus reagiu a um assalto na noite desta segunda-feira (5) no bairro Tijuca, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante o trabalho. Segundo informações da Polícia Militar, o assaltante levou uma quantia em dinheiro do caixa do coletivo e tentou roubar o celular do motorista.
O caso aconteceu por volta das 21h, quando o ônibus – que faz a linha Tijuca x Centro – saía do bairro Tijuca. Aos militares, o motorista e o cobrador contaram que o suspeito entrou no coletivo e sentou na parte da frente. Pouco tempo depois, o criminoso deu um soco no caixa onde fica o dinheiro, pegando certa quantia.
Segundo a polícia, em seguida o suspeito tentou roubar o celular do motorista. A vítima reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante, que fugiu sem levar o telefone. O motorista não soube informar o valor levado do caixa do ônibus. A polícia fez buscas, mas o criminoso não foi localizado. Não havia passageiros no coletivo.
Sobre o caso, a Polícia Civil informou, por nota, que em casos em que não há flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à polícia, e só é possível verificar a tramitação através do boletim de ocorrência registrado pela vítima. A corporação "orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações".