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Dinheiro do caixa foi levado

Motorista de ônibus reage para não ter celular roubado em Cachoeiro

No coletivo, só estavam o cobrador e o motorista, que entrou em luta corporal com o assaltante para não ter o celular roubado. O criminoso fugiu, levando uma quantia em dinheiro que estava no caixa

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 17:24

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 jul 2021 às 17:24
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar realizou buscas, mas não localizou o suspeito do assalto Crédito: Fernando Madeira
Um motorista de ônibus reagiu a um assalto na noite desta segunda-feira (5) no bairro Tijuca, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante o trabalho. Segundo informações da Polícia Militar, o assaltante levou uma quantia em dinheiro do caixa do coletivo e tentou roubar o celular do motorista.
O caso aconteceu por volta das 21h, quando o ônibus – que faz a linha Tijuca x Centro – saía do bairro Tijuca. Aos militares, o motorista e o cobrador contaram que o suspeito entrou no coletivo e sentou na parte da frente. Pouco tempo depois, o criminoso deu um soco no caixa onde fica o dinheiro, pegando certa quantia.
Segundo a polícia, em seguida o suspeito tentou roubar o celular do motorista. A vítima reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante, que fugiu sem levar o telefone. O motorista não soube informar o valor levado do caixa do ônibus. A polícia fez buscas, mas o criminoso não foi localizado. Não havia passageiros no coletivo.
Sobre o caso, a Polícia Civil informou, por nota, que em casos em que não há flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à polícia, e só é possível verificar a tramitação através do boletim de ocorrência registrado pela vítima. A corporação "orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações".

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