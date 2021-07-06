Homem é assassinado a tiros na zona rural de Guaçuí

Um jovem de 19 anos morreu na manhã desta terça-feira (6), em Guaçuí, na Região do Caparaó Capixaba. Romullo José Pedrosa Pereira foi vítima de arma de fogo, em uma estrada próximo a Cachoeiro do Caboclo, na zona rural do município. A motivação ainda é desconhecida.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada um pouco antes das 9h para verificar a denúncia de que um homem estaria caído já sem vida. No local, os policiais constaram o fato e confirmaram que Romullo estava morto e acionaram a perícia.
A Polícia Militar informou ainda que a vítima tem passagem pelo sistema criminal e estava de alvará de soltura desde o dia 30 de junho deste ano. Até o fim da manhã (6), ninguém havia sido detido. A Polícia Civil irá investigar o caso.