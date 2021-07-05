Motorista sem carteira é detido após atropelar e matar idoso na BR 101

Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta segunda-feira (5), em Guarapari, acusado de ter atropelado um idoso em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima, de 84 anos, foi atingida na BR 101, na altura do km 385 e o motorista não prestou socorro e saiu do local.
Segundo a PRF, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O atropelamento aconteceu por volta das 6h30 desta manhã. O acidente foi flagrado por testemunhas, que ajudaram na identificação do veículo e de seu condutor.
O veículo VW/Saveiro foi abordado no km 344 da BR 101, sentido norte, em Guarapari e o motorista, de 21 anos, não possuía carteira de habilitação (CNH). Além disso, a PRF informou que havia um bebê de 1 ano e 9 meses no colo da passageira, sem os dispositivos de retenção para crianças.
O motorista admitiu a autoria do acidente e justificou que fugiu porque se assustou com o barulho. Ele foi detido e conduzido à delegacia de Guarapari.