Motorista sem carteira é detido após atropelar e matar idoso na BR 101

Homem é detido pela PRF depois de atropelar idoso em Rio Novo do Sul Crédito: Divulgação PRF

Segundo a PRF, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O atropelamento aconteceu por volta das 6h30 desta manhã. O acidente foi flagrado por testemunhas, que ajudaram na identificação do veículo e de seu condutor.

O veículo VW/Saveiro foi abordado no km 344 da BR 101, sentido norte, em Guarapari e o motorista, de 21 anos, não possuía carteira de habilitação (CNH). Além disso, a PRF informou que havia um bebê de 1 ano e 9 meses no colo da passageira, sem os dispositivos de retenção para crianças.