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Vítima de 84 anos

Motorista sem carteira é detido após atropelar e matar idoso na BR 101

De acordo com informações da PRF, o motorista não parou para prestar socorro e saiu do local. O idoso não resistiu e morreu em Rio Novo do Sul

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 13:24

Publicado em 

05 jul 2021 às 13:24
O motorista, que não tem habilitação para dirigir, fugiu após o atropelamento. Ele admitiu a autoria do acidente
Homem é detido pela PRF depois de atropelar idoso em Rio Novo do Sul Crédito: Divulgação PRF
Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta segunda-feira (5), em Guarapari, acusado de ter atropelado um idoso em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima, de 84 anos, foi atingida na BR 101, na altura do km 385 e o motorista não prestou socorro e saiu do local. 
Segundo a PRF, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O atropelamento aconteceu por volta das 6h30 desta manhã. O acidente foi flagrado por testemunhas, que ajudaram na identificação do veículo e de seu condutor.
O veículo VW/Saveiro foi abordado no km 344 da BR 101, sentido norte, em Guarapari e o motorista, de 21 anos, não possuía carteira de habilitação (CNH). Além disso, a PRF informou que havia um bebê de 1 ano e 9 meses no colo da passageira, sem os dispositivos de retenção para crianças.
O motorista admitiu a autoria do acidente e justificou que fugiu porque se assustou com o barulho. Ele foi detido e conduzido à delegacia de Guarapari.

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