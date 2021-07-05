Motorista é presa após beber, dirigir e bater em viatura da PM em Cariacica

Uma mulher de 47 anos foi presa após o carro que ela dirigia bater em uma viatura da Polícia Militar em Cariacica. A colisão aconteceu no bairro Jardim América, na noite deste domingo (4). De acordo com a polícia, a condutora identificada como Mara Rubia da Silva Ramos Ferreira, fez o teste do bafômetro e deu positivo para consumo de bebida alcoólica.
Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, militares faziam uma patrulha pelo bairro Jardim América quando foram surpreendidos por um veículo na contramão e em alta velocidade que atingiu a viatura. Segundo os policiais, a mulher que dirigia o carro estava com sinais de embriaguez.
Ainda durante o atendimento da ocorrência, os militares disseram que ela estava descontrolada, ameaçando e xingando os policiais e zombando de toda a situação. A condutora fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de bebida alcoólica. Ela foi presa e autuada por embriaguez ao volante.
A polícia informou também que uma irmã da mulher que dirigia o veículo que bateu na viatura foi detida. Segundo os militares, ela foi até o local do acidente e ficou descontrolada quando ficou sabendo que a irmã seria presa, xingando os policiais. Ela foi encaminhada para a delegacia, mas posteriormente liberada.
De acordo com informações da TV Gazeta, a motorista não teve direito a fiança porque, além de ser autuada por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ela foi autuada por dano ao patrimônio público. Os crimes somam mais de quatro anos de prisão e, por isso, nesse caso não cabe fiança.
Ainda de acordo com a TV Gazeta, dois policias se feriram no acidente, mas sem gravidade.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Por nota, a Polícia Civil informou que a motorista foi autuada em flagrante por dano ao patrimônio público e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. "Ela foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana", completou.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta