Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na contramão

Motorista é presa após beber, dirigir e bater em viatura da PM em Cariacica

De acordo com a polícia, a condutora fez o teste do bafômetro e deu positivo para consumo de bebida alcoólica

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 08:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2021 às 08:40
Carro na contramão bate em viatura da Polícia Militar em Cariacica
Carro na contramão bate em viatura da Polícia Militar em Cariacica Crédito: Imagens recebidas pela TV Gazeta
Uma mulher de 47 anos foi presa após o carro que ela dirigia bater em uma viatura da Polícia Militar em Cariacica. A colisão aconteceu no bairro Jardim América, na noite deste domingo (4). De acordo com a polícia, a condutora identificada como Mara Rubia da Silva Ramos Ferreira, fez o teste do bafômetro e deu positivo para consumo de bebida alcoólica.
Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, militares faziam uma patrulha pelo bairro Jardim América quando foram surpreendidos por um veículo na contramão e em alta velocidade que atingiu a viatura. Segundo os policiais, a mulher que dirigia o carro estava com sinais de embriaguez.
Viatura foi atingida por veículo na contramão em Cariacica neste domingo (4)
Viatura foi atingida por veículo na contramão em Cariacica neste domingo (4) Crédito: Imagens obtidas pela TV Gazeta
Ainda durante o atendimento da ocorrência, os militares disseram que ela estava descontrolada, ameaçando e xingando os policiais e zombando de toda a situação. A condutora fez o teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de bebida alcoólica. Ela foi presa e autuada por embriaguez ao volante.
A polícia informou também que uma irmã da mulher que dirigia o veículo que bateu na viatura foi detida. Segundo os militares, ela foi até o local do acidente e ficou descontrolada quando ficou sabendo que a irmã seria presa, xingando os policiais. Ela foi encaminhada para a delegacia, mas posteriormente liberada.
Carro na contramão bateu em viatura da Polícia em Cariacica
Carro na contramão bateu em viatura da polícia em Cariacica Crédito: Imagens obtidas pela TV Gazeta
De acordo com informações da TV Gazeta, a motorista não teve direito a fiança porque, além de ser autuada por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ela foi autuada por dano ao patrimônio público. Os crimes somam mais de quatro anos de prisão e, por isso, nesse caso não cabe fiança.
Ainda de acordo com a TV Gazeta, dois policias se feriram no acidente, mas sem gravidade.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por nota, a Polícia Civil informou que a motorista foi autuada em flagrante por dano ao patrimônio público e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. "Ela foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana", completou.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados