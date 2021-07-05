Bandidos assaltam posto e fazem frentistas reféns em Vila Velha

Assaltante foi flagrado pelas câmeras do posto de gasolina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Três funcionários de um posto de combustíveis foram feitos reféns durante um assaltado na noite deste domingo (4), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha . Os criminosos queriam ter acesso ao cofre do estabelecimento, mas acabaram fugindo sem alcançar o objetivo.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, os dois bandidos chegaram ao posto armados, por volta das 22h30 deste domingo. Eles anunciaram o assalto e fizeram dois frentistas e o vigilante do posto como reféns.

Os funcionários foram trancados dentro de uma sala, enquanto os bandidos arrombavam uma porta para tentar ter aceso à sala onde fica guardado o cofre do posto. Apesar da tentativa, os bandidos não conseguiram ter acesso ao cofre e acabaram indo embora apenas com o dinheiro que conseguiram roubar dos funcionários.

O posto não divulgou o valor que foi roubado.

O QUE DIZ A PM

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que esteve no local por volta das 23 horas, depois de ter sido acionada por um "solicitante anônimo". Os militares chegaram a fazer buscas pelos bandidos, mas ninguém foi preso.

"O frentista disse que um homem armado chegou no posto de gasolina, anunciou o assalto, roubando 200 reais e dois celulares. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi encontrado", informou a PM em nota.