Bandidos assaltam posto e fazem frentistas reféns em Vila Velha

Três funcionários de um posto de combustíveis foram feitos reféns durante um assaltado na noite deste domingo (4), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Os criminosos queriam ter acesso ao cofre do estabelecimento, mas acabaram fugindo sem alcançar o objetivo.
De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, os dois bandidos chegaram ao posto armados, por volta das 22h30 deste domingo. Eles anunciaram o assalto e fizeram dois frentistas e o vigilante do posto como reféns.
Os funcionários foram trancados dentro de uma sala, enquanto os bandidos arrombavam uma porta para tentar ter aceso à sala onde fica guardado o cofre do posto. Apesar da tentativa, os bandidos não conseguiram ter acesso ao cofre e acabaram indo embora apenas com o dinheiro que conseguiram roubar dos funcionários.
O posto não divulgou o valor que foi roubado.
O QUE DIZ A PM
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que esteve no local por volta das 23 horas, depois de ter sido acionada por um "solicitante anônimo". Os militares chegaram a fazer buscas pelos bandidos, mas ninguém foi preso.
"O frentista disse que um homem armado chegou no posto de gasolina, anunciou o assalto, roubando 200 reais e dois celulares. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi encontrado", informou a PM em nota.
Com informações da TV Gazeta.