Homem é preso acusado de tentar matar mulher com facão no Sul do ES

Um homem de 29 anos foi preso após agredir a esposa, de 31 anos, na noite deste sábado (03), no bairro Loteamento Silvana, no município de Bom Jesus do Norte, Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito tentou matar a mulher com um facão.
Consta no registro policial que o crime aconteceu por volta das 19h20. A vítima contou aos militares que o marido tentou matá-la com golpes de facão na cabeça. Ferida, a mulher foi levada por vizinhos ao Pronto Atendimento do município para receber cuidados médicos.
Os policiais iniciaram buscas pelo suspeito e o encontraram próximo à casa do casal, com uma mochila. Dentro da bolsa foi encontrado o facão que teria sido utilizado para agredir a vítima.
O suspeito e a vítima, após receber socorro médico, foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O homem foi autuado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. O nome do suspeito não foi informado pela polícia.