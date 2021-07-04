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Violência

Homem é preso acusado de tentar matar mulher com facão no Sul do ES

A mulher, de 31 anos, foi levada por vizinhos ao Pronto Atendimento de Bom Jesus do Norte para receber cuidados médicos na noite de sábado (03)

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 17:10

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 jul 2021 às 17:10
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Polícia Militar fez buscas e encontrou suspeito com facão na mochila  Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 29 anos foi preso após agredir a esposa, de 31 anos, na noite deste sábado (03), no bairro Loteamento Silvana, no município de Bom Jesus do NorteSul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito tentou matar a mulher com um facão.
Consta no registro policial que o crime aconteceu por volta das 19h20. A vítima contou aos militares que o marido tentou matá-la com golpes de facão na cabeça. Ferida, a mulher foi levada por vizinhos ao Pronto Atendimento do município para receber cuidados médicos.
Os policiais iniciaram buscas pelo suspeito e o encontraram próximo à casa do casal, com uma mochila. Dentro da bolsa foi encontrado o facão que teria sido utilizado para agredir a vítima.
O suspeito e a vítima, após receber socorro médico, foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O homem foi autuado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. O nome do suspeito não foi informado pela polícia. 

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