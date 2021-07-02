Empresário é baleado em tentativa de assalto em Boa Esperança

Um empresário ficou ferido após ter sua caminhonete atingida por tiros no final da manhã desta sexta-feira (2), na zona rural de Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo. A vítima atua no setor farmacêutico na cidade vizinha de Nova Venécia. Segundo a Polícia Militar, o homem sofreu uma tentativa de assalto enquanto dirigia e não parou o veículo.
O empresário seguia pela rodovia ES 315, quando foi surpreendido por dois criminosos em uma moto e atingida por disparos de arma de fogo. Mesmo atingido, ele conseguiu dirigir por alguns instantes, mas acabou perdendo o controle da direção da Chevrolet S10 e batendo no muro de uma residência na comunidade de Santo Antônio.
A Polícia Militar informou que a vítima ficou com ferimentos no braço, foi encaminhada para o hospital local e depois foi transferida para uma unidade de saúde de São Mateus. O quadro de saúde do empresário não foi informado, mas a polícia disse que ele estava consciente, mas muito debilitado por ter perdido muito sangue.
Em nota, a Polícia Civil explicou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Boa Esperança, que realizou diligências assim que teve ciência do fato. Segundo a PC, até o momento nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A polícia reforçou ainda que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.