Empresário é baleado em tentativa de assalto em Boa Esperança

O empresário seguia pela rodovia ES 315, quando foi surpreendido por dois criminosos em uma moto e atingida por disparos de arma de fogo. Mesmo atingido, ele conseguiu dirigir por alguns instantes, mas acabou perdendo o controle da direção da Chevrolet S10 e batendo no muro de uma residência na comunidade de Santo Antônio.

A Polícia Militar informou que a vítima ficou com ferimentos no braço, foi encaminhada para o hospital local e depois foi transferida para uma unidade de saúde de São Mateus. O quadro de saúde do empresário não foi informado, mas a polícia disse que ele estava consciente, mas muito debilitado por ter perdido muito sangue.