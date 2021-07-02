Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estava em caminhonete

Empresário é baleado em tentativa de assalto em Boa Esperança

Vítima seguia pela rodovia ES 315, quando foi surpreendida por criminosos em uma moto e atingida por disparos. O empresário conseguiu dirigir por alguns instantes, mas acabou perdendo o controle e batendo no muro de uma residência

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 16:18

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

02 jul 2021 às 16:18
Após ser alvo de disparos, carro atingiu muro de residência
Após ser alvo de disparos, carro atingiu muro de residência Crédito: Wilson Rodrigues / A Parresia
Um empresário ficou ferido após ter sua caminhonete atingida por tiros no final da manhã desta sexta-feira (2), na zona rural de Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo. A vítima atua no setor farmacêutico na cidade vizinha de Nova Venécia. Segundo a Polícia Militar, o homem sofreu uma tentativa de assalto enquanto dirigia e não parou o veículo. 
O empresário seguia pela rodovia ES 315, quando foi surpreendido por dois criminosos em uma moto e atingida por disparos de arma de fogo. Mesmo atingido, ele conseguiu dirigir por alguns instantes, mas acabou perdendo o controle da direção da Chevrolet S10 e batendo no muro de uma residência na comunidade de Santo Antônio.
Marcas
A caminhonete do empresário baleado em Boa Esperança ficou com a marca de um tiros no vidro  Crédito: Wilson Nascimento / A Parresia
A Polícia Militar informou que a vítima ficou com ferimentos no braço, foi encaminhada para o hospital local e depois foi transferida para uma unidade de saúde de São Mateus. O quadro de saúde do empresário não foi informado, mas a polícia disse que ele estava consciente, mas muito debilitado por ter perdido muito sangue. 
Em nota, a Polícia Civil explicou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Boa Esperança, que realizou diligências assim que teve ciência do fato. Segundo a PC, até o momento nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A polícia reforçou ainda que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

Veja Também

Tragédia no ES: pai e filha morrem após acidente em Colatina

Homem é baleado em confronto com a polícia em Jaguaré

Crime brutal em São Domingos do Norte: a última mensagem enviada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Boa Esperança ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Carro capotou após colisão com caminhão
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados