Tragédia no ES: pai e filha morrem após acidente em Colatina

Maria Karoline Neppel (23) e José Idalino Neppel (44) Crédito: Reprodução Instagram

Pai e filha morreram em um acidente na noite desta quinta-feira (1º) em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. A batida ocorreu perto da região de Boapaba, no quilômetro 115 da ES 080. As vítimas estavam em uma motoneta e foram identificados como José Idalino Neppel, de 44 anos, e Maria Karoline Neppel, de 23 anos.

Segundo a Polícia Militar, um carro seguia no sentido São Roque do Canaã x Colatina, quando próximo a uma empresa de cerâmica, colidiu frontalmente com a motoneta, que seguia no sentido Colatina x São Roque do Canaã. Em uma curva, o condutor do veículo, identificado como Uanderdon Elias Delfino, de 37 anos, se deparou com a moto, que estava sendo conduzida por Maria, com o pai na garupa.

Uma testemunha relatou aos policiais que o condutor do veículo tentou desviar da motoneta, mas não conseguiu evitar o impacto, colidindo, perdendo o controle do carro e caindo em uma ribanceira. A motoneta ficou caída no local ao lado do corpo da condutora. O pai dela chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas evoluiu a óbito ao chegar no pronto-socorro.

De acordo com informações da PM de Colatina, o motorista do carro ficou no local do acidente e realizou o teste do etilômetro - sendo comprovada a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi preso e conduzido para a 15ª Delegacia Regional de Colatina.

MOTORISTA É AUTUADO

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o motorista do carro foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado por estar sob a influência de álcool e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Confira a nota na íntegra:

"A Polícia Civil informa que o motorista de 37 anos foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado por por homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado por estar sob a influência de álcool. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte."

Maria Karoline Neppel de 23 anos Crédito: Reprodução Instagram