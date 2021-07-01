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Covid: Colatina inicia vacinação de pessoas com 38 anos ou mais

A vacinação ocorre em seis pontos espalhados pela cidade e será feita em um mutirão noturno, das 17h às 20h30 ou até se esgotarem as senhas

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 08:33

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 jul 2021 às 08:33
Voluntários são imunizados no Viana Vacinada deste domingo (13)
Covid: Colatina inicia vacinação de pessoas com 38 anos ou mais Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, inicia nesta quinta-feira (1º) a vacinação contra a Covid-19 do público geral sem comorbidades com 38 anos ou mais. A aplicação dos imunizantes será feita em um mutirão noturno, das 17h às 20h30 ou até se esgotarem as senhas.
A vacinação ocorre em seis pontos espalhados pela cidade. Para receber a vacina, é necessário apresentar o RG e o CPF. Veja os locais abaixo:
  • Ginásio Zito Dalla (bairro Marista, 300 senhas)
  • Clube ACD (bairro São Silvano, 300 senhas)
  • Arena Unesc (bairro Honório Fraga, 300 senhas)
  • Campo do Samaritana (Córrego do Ouro, 300 senhas)
  • Escola Lions Clube de Colatina (bairro Moacir Brotas, 300 senhas)
  • Clube Itajuby (bairro Maria das Graças, 300 senhas)
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quem recebeu a vacina contra a gripe deve esperar o intervalo de 14 dias para receber a primeira dose contra a Covid.

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