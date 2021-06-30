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Abastecimento de água paralisado em 31 bairros de Colatina

Segundo o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), medida será necessária para realização de manutenção e melhorias no sistema elétrico da rede de distribuição
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 jun 2021 às 20:57

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 20:57

Torneiras abertas: acesso à agua ainda é restrito
Abastecimento será interrompido das 6h às 22h de quinta-feira (1º) Crédito: Pixabay
O abastecimento de água será suspenso em 31 bairros de Colatina durante quase toda a quinta-feira (1º). Segundo o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), a medida será necessária para manutenção e melhorias no sistema elétrico da rede de distribuição. A previsão é de que o fornecimento seja interrompido às 6 horas da manhã e restabelecido, de forma gradual, a partir das 22 horas. 

BAIRROS SEM ÁGUA NESTA QUINTA

  1. Aeroporto
  2. Ayrton Senna
  3. Carlos Germano Naumann
  4. Castelo Branco
  5. Columbia
  6. Fioravante Marino
  7. Francisco Simonassi
  8. Gordiano Guimarães
  9. Honório Fraga
  10. Industrial
  11. Ipê
  12. João Meneghelli
  13. Lacê
  14. Maria das Graças
  15. Martinelli
  16. Morada do Sol
  17. Nossa Senhora Aparecida
  18. Novo Horizonte
  19. Parque dos Jacarandás
  20. San Diego
  21. Santa Cecília
  22. Santa Helena
  23. Santa Mônica
  24. Santo Antônio
  25. Santos Dumont
  26. São Braz
  27. São Marcos
  28. São Pedro
  29. São Silvano
  30. Vicente Soella
  31. Vila Amélia

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