Abastecimento de água paralisado em 31 bairros de Colatina

O abastecimento de água será suspenso em 31 bairros de Colatina durante quase toda a quinta-feira (1º). Segundo o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), a medida será necessária para manutenção e melhorias no sistema elétrico da rede de distribuição. A previsão é de que o fornecimento seja interrompido às 6 horas da manhã e restabelecido, de forma gradual, a partir das 22 horas.
BAIRROS SEM ÁGUA NESTA QUINTA
- Aeroporto
- Ayrton Senna
- Carlos Germano Naumann
- Castelo Branco
- Columbia
- Fioravante Marino
- Francisco Simonassi
- Gordiano Guimarães
- Honório Fraga
- Industrial
- Ipê
- João Meneghelli
- Lacê
- Maria das Graças
- Martinelli
- Morada do Sol
- Nossa Senhora Aparecida
- Novo Horizonte
- Parque dos Jacarandás
- San Diego
- Santa Cecília
- Santa Helena
- Santa Mônica
- Santo Antônio
- Santos Dumont
- São Braz
- São Marcos
- São Pedro
- São Silvano
- Vicente Soella
- Vila Amélia