Homem é baleado em confronto com a polícia em Jaguaré

Um suspeito foi baleado e uma viatura da Polícia Militar foi atingida por tiros durante confronto em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na última sexta-feira (25), durante um patrulhamento no bairro Fátima, em uma região conhecida como Beco do Machado.
De acordo com a PM, os policiais faziam uma patrulha e abordaram alguns homens em um bar. Os indivíduos fugiram e realizaram diversos disparos de arma de fogo contra a guarnição. Os policiais revidaram.
Os suspeitos não foram localizados. Posteriormente, os militares foram informados que um dos homens havia sido alvejado e socorrido por populares ao pronto-socorro de Jaguaré.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o suspeito baleado foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança e, após alta médica, será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. Ainda, segundo a PC, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré.