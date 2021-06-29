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Viatura atingida

Homem é baleado em confronto com a polícia em Jaguaré

O caso aconteceu na última sexta-feira (25), durante um patrulhamento no bairro Fátima, em uma região conhecida como Beco do Machado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jun 2021 às 13:12

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 13:12

Viatura da PM é atingida por disparos em Jaguaré
Viatura da PM é atingida por disparos em Jaguaré Crédito: Polícia Militar
Um suspeito foi baleado e uma viatura da Polícia Militar foi atingida por tiros durante confronto em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na última sexta-feira (25), durante um patrulhamento no bairro Fátima, em uma região conhecida como Beco do Machado.
De acordo com a PM, os policiais faziam uma patrulha e abordaram alguns homens em um bar. Os indivíduos fugiram e realizaram diversos disparos de arma de fogo contra a guarnição. Os policiais revidaram.
Os suspeitos não foram localizados. Posteriormente, os militares foram informados que um dos homens havia sido alvejado e socorrido por populares ao pronto-socorro de Jaguaré.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o suspeito baleado foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança e, após alta médica, será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. Ainda, segundo a PC, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré.

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