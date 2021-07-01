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Investigação em fase final

Crime brutal em São Domingos do Norte: a última mensagem enviada

Celulares passaram por perícia da Polícia Civil, que encontrou a última mensagem enviada pelo pai que matou esposa e filhos antes de tirar a própria vida

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:56

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

01 jul 2021 às 17:56
Família morta pelo pai, que depois tirou a própria vida no ES
Pai assassinou os três filhos e a esposa e depois tirou a própria vida Crédito: Rede Social
Quinze dias depois que a morte de uma família inteira em São Domingos do Norte chocou todo o Espírito Santo, a reportagem de A Gazeta teve acesso à última mensagem que o pedreiro Flávio Sandro Olmo, 42 anos, escreveu na madrugada em que matou a esposa e os três filhos enquanto eles dormiam. No texto, encaminhado para uma amiga, ele disse que “não aguentava mais”. 
A Polícia Civil acredita que a mensagem, enviada às 4 horas da madrugada do dia 15 de junho, foi escrita depois dos assassinatos.  Em seguida, Flávio acabou tirando a própria vida. O registro foi obtido pela polícia ao analisar os celulares da família durante o trabalho de perícia.
Mensagem que o pedreito encaminho p
Mensagem enviada por pedreiro na madrugada dos crimes Crédito: Obtido por A Gazeta
O delegado Rafael Pereira Caliman, responsável pelas investigações, acredita que o crime foi cometido porque o pedreiro não aceitava a separação da esposa. Na tarde anterior à tragédia, Flávio e Eusivania Marcelino de Souza, 40 anos, chegaram a conversar sobre o término do relacionamento e ele disse que “estava morrendo por dentro” com a situação.
Pedreiro disse para a esposa que estava morrendo por dentro
Troca de mensagens entre pedreiro e esposa no dia anterior aos crimes Crédito: Obtido por A Gazeta
A polícia descartou que outra pessoa tenha participado dos assassinatos. O delegado afirmou que a investigação está em fase final e deve fechar o inquérito após ouvir as últimas testemunhas.
O delegado relatou ainda que todas as quatro vítimas tinham cortes no pescoço provocados por um facão que foi encontrado na casa da família. Além disso, os dois filhos mais novos tinham afundamento no crânio, provocados por golpe de marreta.

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O CRIME 

Na manhã do dia 15 de junho, José Olmo, irmão e vizinho de Flávio, estranhou que uma das suas sobrinhas não havia passado na casa dele, como fazia diariamente. Ele foi até a residência da família ver o que havia acontecido e encontrou os corpos.
Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (15) em São Domingos do Norte
Crime aconteceu em São Domingos do Norte Crédito: TV Gazeta 
As vítimas estavam em três cômodos diferentes. Os filhos mais novos Anelise de Souza Olmo, de 4 anos, e Ítalo de Souza Olmo, de 8 anos, em um quarto, em uma cama beliche; a filha mais velha, Lais de Souza Olmo, de 18 anos, sozinha, em outro quarto; e a esposa Eusivania Marcelino de Souza, de 40 anos, no quarto do casal.

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