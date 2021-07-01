Crime brutal em São Domingos do Norte: a última mensagem enviada

Pai assassinou os três filhos e a esposa e depois tirou a própria vida Crédito: Rede Social

A Gazeta teve acesso à última mensagem que o pedreiro Flávio Sandro Olmo, 42 anos, escreveu na madrugada em que matou a esposa e os três filhos enquanto eles dormiam. No texto, encaminhado para uma amiga, ele disse que “não aguentava mais”. Quinze dias depois que a morte de uma família inteira em São Domingos do Norte chocou todo o Espírito Santo , a reportagem deteve acesso à última mensagem que o pedreiro Flávio Sandro Olmo, 42 anos, escreveu na madrugada em que matou a esposa e os três filhos enquanto eles dormiam. No texto, encaminhado para uma amiga, ele disse que “não aguentava mais”.

A Polícia Civil acredita que a mensagem, enviada às 4 horas da madrugada do dia 15 de junho, foi escrita depois dos assassinatos. Em seguida, Flávio acabou tirando a própria vida. O registro foi obtido pela polícia ao analisar os celulares da família durante o trabalho de perícia.

Mensagem enviada por pedreiro na madrugada dos crimes Crédito: Obtido por A Gazeta

O delegado Rafael Pereira Caliman, responsável pelas investigações, acredita que o crime foi cometido porque o pedreiro não aceitava a separação da esposa . Na tarde anterior à tragédia, Flávio e Eusivania Marcelino de Souza, 40 anos, chegaram a conversar sobre o término do relacionamento e ele disse que “estava morrendo por dentro” com a situação.

Troca de mensagens entre pedreiro e esposa no dia anterior aos crimes Crédito: Obtido por A Gazeta

A polícia descartou que outra pessoa tenha participado dos assassinatos. O delegado afirmou que a investigação está em fase final e deve fechar o inquérito após ouvir as últimas testemunhas.

O delegado relatou ainda que todas as quatro vítimas tinham cortes no pescoço provocados por um facão que foi encontrado na casa da família. Além disso, os dois filhos mais novos tinham afundamento no crânio, provocados por golpe de marreta.

O CRIME

Na manhã do dia 15 de junho, José Olmo, irmão e vizinho de Flávio, estranhou que uma das suas sobrinhas não havia passado na casa dele, como fazia diariamente. Ele foi até a residência da família ver o que havia acontecido e encontrou os corpos.

Crime aconteceu em São Domingos do Norte Crédito: TV Gazeta