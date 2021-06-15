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Crime brutal

Homem que matou esposa e filhos no ES estava em processo de separação

A Polícia Civil aponta que essa pode ter sido a causa do crime, mas apura outras motivações. Flávio Sandro Olmo, de 42 anos, matou a esposa, os três filhos e depois tirou a própria vida em São Domingos do Norte
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

15 jun 2021 às 15:21

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 15:21

Flávio Sandro Olmo e a esposa Eusivania Marcelino de Souza
Flávio Sandro Olmo e a esposa Eusivania Marcelino de Souza Crédito: Reprodução
O pedreiro Flávio Sandro Olmo, de 42 anos, estava em processo de separação da esposa Eusivania Marcelino de Souza, antes de matar a mulher, os três filhos e depois tirar a própria vida na madrugada desta terça-feira (15) em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Civil aponta que essa pode ter sido a causa do crime, mas ainda vai apurar outras motivações. 
“O casal estava em fase de separação e o marido teve uma série de problemas de depressão no passado. Acreditamos que ele tenha tido um agravamento nesse quadro e cometido essa barbárie”, relata o delegado Rafael Caliman, responsável pelas investigações.
O delegado afirma ainda que a polícia vai recolher os celulares de pessoas da família para seguir com as apurações do caso.
Família morta pelo pai, que depois tirou a própria vida no ES
Família morta  em São Domingos do Norte  Crédito: Reprodução
Polícia Militar e a Secretaria de Assistência Social de São Domingos do Norte confirmaram que familiares relataram que o casal estaria em processo de separação, mas que morava junto. A PM afirmou ainda que Flávio não tinha passagem pela polícia e não possuía histórico de violência registrado.
“As informações de parentes é de que o casal estava se separando, não há nenhum registro de violência anterior ou mesmo passagem criminal do autor", afirmou o tenente Gabrine de Andrade.

O CRIME

Por volta das 7h30 da manhã desta terça-feira, o irmão de Flávio estranhou que uma das sobrinhas não havia passado em sua casa, como fazia diariamente. Ele foi até a casa deles ver o que havia acontecido e se deparou com a família morta.
De acordo com informações da Polícia Militar, Flávio aguardou a família adormecer e, em posse de uma marreta, teria desferido golpes na cabeça das vítimas. As vítimas estavam em três cômodos diferentes. Os filhos mais novos Anelise de Souza Olmo, de 4 anos, e Ítalo de Souza Olmo, de 8 anos, em um quarto, em uma cama beliche; a filha mais velha, Lais de Souza Olmo, de 18 anos, sozinha, em outro quarto; e a esposa Eusivania Marcelino de Souza, de 40 anos, no quarto do casal.
Homem mata esposa, três filhos e tira a própria vida no ES
Homem mata esposa, três filhos e tira a própria vida no ES Crédito: Divulgação

AS VÍTIMAS

  • Mãe: Eusivania Marcelino de Souza (40 anos) 
  • Filhos: Laisla de Souza Olmo (18 anos) Ítalo de Souza Olmo (8 anos) Anelise de Souza Olmo (4 anos)

CRIME CHOCOU PEQUENA CIDADE

A morte de uma família chocou os moradores do município. A prefeitura informou que vai decretar luto de três dias. Vizinhos da família relataram à reportagem da TV Gazeta Noroeste estarem chocados com o ocorrido. O clima no município de quase 9 mil habitantes é de perplexidade.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a prefeita de São Domingos do Norte, Ana Izabel, afirmou que o sentimento é de perda de uma família muito querida. Ana Izabel Prefeita "A cidade está em luto, estamos de luto. O sentimento é de perda de uma família muito linda, muito querida. Todos conheciam eles da igreja. Vamos decretar luto de três dias"

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