Homem que matou esposa e filhos no ES estava em processo de separação

Flávio Sandro Olmo e a esposa Eusivania Marcelino de Souza Crédito: Reprodução

“O casal estava em fase de separação e o marido teve uma série de problemas de depressão no passado. Acreditamos que ele tenha tido um agravamento nesse quadro e cometido essa barbárie”, relata o delegado Rafael Caliman, responsável pelas investigações.

O delegado afirma ainda que a polícia vai recolher os celulares de pessoas da família para seguir com as apurações do caso.

Família morta em São Domingos do Norte Crédito: Reprodução

Polícia Militar e a Secretaria de Assistência Social de São Domingos do Norte confirmaram que familiares relataram que o casal estaria em processo de separação, mas que morava junto. A PM afirmou ainda que Flávio não tinha passagem pela polícia e não possuía histórico de violência registrado.

“As informações de parentes é de que o casal estava se separando, não há nenhum registro de violência anterior ou mesmo passagem criminal do autor", afirmou o tenente Gabrine de Andrade.

O CRIME

Por volta das 7h30 da manhã desta terça-feira, o irmão de Flávio estranhou que uma das sobrinhas não havia passado em sua casa, como fazia diariamente. Ele foi até a casa deles ver o que havia acontecido e se deparou com a família morta.

De acordo com informações da Polícia Militar, Flávio aguardou a família adormecer e, em posse de uma marreta, teria desferido golpes na cabeça das vítimas. As vítimas estavam em três cômodos diferentes. Os filhos mais novos Anelise de Souza Olmo, de 4 anos, e Ítalo de Souza Olmo, de 8 anos, em um quarto, em uma cama beliche; a filha mais velha, Lais de Souza Olmo, de 18 anos, sozinha, em outro quarto; e a esposa Eusivania Marcelino de Souza, de 40 anos, no quarto do casal.

Homem mata esposa, três filhos e tira a própria vida no ES Crédito: Divulgação

AS VÍTIMAS

Mãe: Eusivania Marcelino de Souza (40 anos)

Eusivania Marcelino de Souza (40 anos) Filhos: Laisla de Souza Olmo (18 anos) Ítalo de Souza Olmo (8 anos) Anelise de Souza Olmo (4 anos)

CRIME CHOCOU PEQUENA CIDADE

A morte de uma família chocou os moradores do município. A prefeitura informou que vai decretar luto de três dias. Vizinhos da família relataram à reportagem da TV Gazeta Noroeste estarem chocados com o ocorrido. O clima no município de quase 9 mil habitantes é de perplexidade.