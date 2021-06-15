Família morta pelo pai, que depois tirou a própria vida no ES Crédito: Reprodução

Um homem, identificado como Flávio Sandro Olmo, de 42 anos, matou a esposa e os três filhos enquanto eles dormiam em São Domingos do Norte , no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (15). Em seguida, ele tirou a própria vida. As informações foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e pela Polícia Militar

Segundo informações obtidas com a prefeitura, por volta das 3h moradores teriam ouvido gritos vindos da casa onde morava a família, no bairro Cristo, no Centro do município.

Entre os filhos, estão duas meninas, de 4 e 18 anos, e um menino de 8 anos. Até as 9h da desta terça-feira, segundo a prefeitura, os corpos continuavam no local.

SOGRA PASSA MAL

Após ser avisada sobre o ocorrido, a sogra de Flávio esteve no local durante a manhã, passou mal e precisou ser socorrida.

DINÂMICA DO CRIME

De acordo com informações da Polícia Militar, Flávio esperou a família adormecer e, em posse de uma marreta, teria desferido golpes na cabeça das vítimas.

As vítimas estavam em três cômodos diferentes. As crianças mais novas estavam em uma cama beliche em um quarto; a filha velha, sozinha em outro quarto; e a esposa no quarto do casal.

PROCESSO DE SEPARAÇÃO

A Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Assistência Social informaram que relatos de familiares apontam que o casal estaria em processo de separação, mas morando junto.

Homem mata esposa, três filhos e tira a própria vida no ES Crédito: Divulgação

AS VÍTIMAS

Mãe: Eusivania Marcelino de Souza (40 anos)

Filhos: Laisla de Souza Olmo (18 anos)

Ítalo de Souza Olmo (8 anos)

Anelise de Souza Olmo (4 anos)



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