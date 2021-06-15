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Crime brutal

Homem mata esposa, três filhos e tira a própria vida no ES

De acordo com informações da Polícia Militar, o autor aguardou a família adormecer e, em posse de uma marreta, teria desferido golpes na cabeça das vítimas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 jun 2021 às 09:26

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 09:26

Família morta pelo pai, que depois tirou a própria vida no ES
Família morta pelo pai, que depois tirou a própria vida no ES Crédito: Reprodução
Um homem, identificado como Flávio Sandro Olmo, de 42 anos, matou a esposa e os três filhos enquanto eles dormiam em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (15). Em seguida, ele tirou a própria vida. As informações foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e pela Polícia Militar.
Segundo informações obtidas com a prefeitura, por volta das 3h moradores teriam ouvido gritos vindos da casa onde morava a família, no bairro Cristo, no Centro do município.
Entre os filhos, estão duas meninas, de 4 e 18 anos, e um menino de 8 anos. Até as 9h da desta terça-feira, segundo a prefeitura, os corpos continuavam no local.

SOGRA PASSA MAL

Após ser avisada sobre o ocorrido, a sogra de Flávio esteve no local durante a manhã, passou mal e precisou ser socorrida.

DINÂMICA DO CRIME

De acordo com informações da Polícia Militar, Flávio esperou a família adormecer e, em posse de uma marreta, teria desferido golpes na cabeça das vítimas. 

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As vítimas estavam em três cômodos diferentes. As crianças mais novas estavam em uma cama beliche em um quarto; a filha velha, sozinha em outro quarto; e a esposa no quarto do casal.

PROCESSO DE SEPARAÇÃO

A Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Assistência Social informaram que relatos de familiares apontam que o casal estaria em processo de separação, mas morando junto.
Homem mata esposa, três filhos e tira a própria vida no ES
Homem mata esposa, três filhos e tira a própria vida no ES Crédito: Divulgação

AS VÍTIMAS

Mãe: Eusivania Marcelino de Souza (40 anos)
Filhos: Laisla de Souza Olmo  (18 anos)
Ítalo de Souza Olmo (8 anos)
Anelise de Souza Olmo (4 anos)

AJUDA

Precisa de ajuda? Está angustiado? Precisando conversar? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188. O atendimento é gratuito e você não precisa se identificar.

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