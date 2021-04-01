Chuvas provocam prejuízos em lavouras de café de São Domingos do Norte

Chuvas provocam prejuízos em lavouras de café Crédito: Paulo Geraldo Kuster Gazolli

O temporal atingiu o município durante a noite. Segundo os moradores, foram alguns minutos com vento muito forte e queda de granizo. Na tarde desta quinta-feira (1º) ainda era possível encontrar muitas pedras granizo nas plantações do interior do município.

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A equipe da Defesa Civil passou a manhã percorrendo as propriedades que foram afetadas. Segundo o órgão, pelo menos dez produtores rurais foram prejudicados pela chuva.

Esses produtores afetados ainda calculam os prejuízos com a chuva, mas alguns deles tiveram toda a lavoura destruída e vão precisar de começar novamente o trabalho. A prefeitura estima que até 80% das lavouras de café foram danificadas, e que a safra para 2021 pode ser próxima de zero. O café conilon é importante para a economia do município e tinha colheita prevista para os próximos dias.

Chuvas provocam prejuízos em lavouras de café Crédito: Paulo Geraldo Kuster Gazolli

Em um vídeo gravado pela Defesa Civil, o produtor Norberto Matusaqui relatou que foi uma chuva rápida que deixou todo o estrago. “Em cinco minutos nós perdemos tudo. Vou ter que gastar aqui dois anos só para recuperar os pés de café para conseguir colher neles de novo”, contou o produtor.

Junto com a equipe da Defesa Civil, a prefeita Ana Izabel Malacarne de Oliveira (DEM) percorreu as propriedades afetadas. Ela disse que solicitou apoio do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e vai apoiar os produtores afetados. O município destacou ainda que vai se reunir com o Governo do Estado para buscar apoio para as famílias atingidas.

LAvouras de Café afetadas pela chuva Crédito: Paulo Geraldo Kuster Gazolli

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