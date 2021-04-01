Chuva de granizo destrói telhados e plantações em Alegre

Chuva de granizo: Casas e plantações danificadas em Alegre Crédito: Internauta

De acordo com informações do município, o Distrito do Café foi o mais atingido e os estragos foram grandes. “Muitas famílias tiveram as telhas de suas residências danificadas. Muitas pessoas ficaram desabrigadas”, informou a assessoria.

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Além das residências, a chuva de granizo também destruiu plantações nas áreas rurais. O morador Jackson Moretti contou que não conseguiu nem olhar para a sua horta, que ficou toda destruída.

“Eu não tive coragem de olhar. A horta é o complemento de renda da minha família. Lá tinha alface, taioba, couve, almeirão… Tinha de tudo que eu vendia. Agora vou ter que erguer a cabeça e começar de novo. O prejuízo é de cerca de R$ 3 mil. Essa horta é também uma terapia pra mim”, disse o agricultor.

Ainda segundo a prefeitura, outras comunidades também foram atingidas e, por isso, o levantamento com as proporções exatas do estrago deve demorar para ser concluído. “A Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos está in loco fazendo o levantamento dos dados. Os moradores relatam que as pedras podiam chegar até meio quilo”, informou.

