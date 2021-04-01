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Região Sul

Chuva de granizo destrói telhados e plantações em Alegre

Segundo a prefeitura, o Distrito do Café foi o mais atingido. Moradores relatam que as pedras de gelo tinham até meio quilo

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 13:42

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

01 abr 2021 às 13:42
Segundo a prefeitura, o Distrito do Café foi o mais atingido. Famílias estão desabrigadas
Chuva de granizo: Casas e plantações danificadas em Alegre Crédito: Internauta
chuva de granizo desta quarta-feira (31) também atingiu o município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, destruindo telhados e plantações. A prefeitura ainda calcula todos os estragos.
De acordo com informações do município, o Distrito do Café foi o mais atingido e os estragos foram grandes. “Muitas famílias tiveram as telhas de suas residências danificadas. Muitas pessoas ficaram desabrigadas”, informou a assessoria.
Além das residências, a chuva de granizo também destruiu plantações nas áreas rurais. O morador Jackson Moretti contou que não conseguiu nem olhar para a sua horta, que ficou toda destruída.
“Eu não tive coragem de olhar. A horta é o complemento de renda da minha família. Lá tinha alface, taioba, couve, almeirão… Tinha de tudo que eu vendia. Agora vou ter que erguer a cabeça e começar de novo. O prejuízo é de cerca de R$ 3 mil. Essa horta é também uma terapia pra mim”, disse o agricultor.
Ainda segundo a prefeitura, outras comunidades também foram atingidas e, por isso, o levantamento com as proporções exatas do estrago deve demorar para ser concluído. “A Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos está in loco fazendo o levantamento dos dados. Os moradores relatam que as pedras podiam chegar até meio quilo”, informou.

Chuva de granizo: Casas e plantações danificadas em Alegre

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