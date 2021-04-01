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Raios e granizo

Adutora se rompe durante temporal e Guaçuí tem racionamento de água

A estrutura fica no distrito de São Felipe. A prefeitura orienta que a população economize água até que seja feito o reparo

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 11:40

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

01 abr 2021 às 11:40
Os raios foram registrados na noite desta quarta-feira (31)
Moradores registram raios no céu de Guaçuí Crédito: Internauta
O município de Guaçuí, no Caparaó Capixaba, também foi atingido pelas fortes chuvas que chegaram ao Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (31). Além de quedas de árvores e da chuva de granizo, o temporal prejudicou o abastecimento de água em toda a cidade.
Segundo a prefeitura, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) informou que uma adutora nova, instalada no distrito de São Miguel, se rompeu. A orientação é para que a população economize água porque o município está em racionamento até que o reparo seja concluído.
Adutora que se rompeu no distrito de São Felipe Crédito: Prefeitura Guaçuí
A estrada que liga a sede do município até o distrito de São Miguel chegou a ficar interditada por causa da queda de árvores, mas uma equipe da Defesa Civil esteve no local e conseguiu liberar a vida ainda durante a noite.
Uma adutora se rompeu no distrito de São Felipe e a orientação é que a população economize água
Queda de árvore na estrada que liga a sede de Guaçuí até o distrito de São Miguel Crédito: Prefeitura Guaçuí
Na manhã desta quinta-feira (1), a prefeitura soube que um dos assentamentos que fica no interior do município foi atingido por chuva de granizo. Uma equipe foi para o local, mas devido a distância e dificuldade de comunicação, ainda não sabe a quantidade de pessoas atingida e a proporção dos estragos. “O que já sabemos é que teve casas atingidas com telhados danificados”, informou a assessoria.

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