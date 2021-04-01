Adutora se rompe durante temporal e Guaçuí tem racionamento de água

O município de Guaçuí, no Caparaó Capixaba, também foi atingido pelas fortes chuvas que chegaram ao Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (31). Além de quedas de árvores e da chuva de granizo, o temporal prejudicou o abastecimento de água em toda a cidade.
Segundo a prefeitura, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) informou que uma adutora nova, instalada no distrito de São Miguel, se rompeu. A orientação é para que a população economize água porque o município está em racionamento até que o reparo seja concluído.
A estrada que liga a sede do município até o distrito de São Miguel chegou a ficar interditada por causa da queda de árvores, mas uma equipe da Defesa Civil esteve no local e conseguiu liberar a vida ainda durante a noite.
Na manhã desta quinta-feira (1), a prefeitura soube que um dos assentamentos que fica no interior do município foi atingido por chuva de granizo. Uma equipe foi para o local, mas devido a distância e dificuldade de comunicação, ainda não sabe a quantidade de pessoas atingida e a proporção dos estragos. “O que já sabemos é que teve casas atingidas com telhados danificados”, informou a assessoria.