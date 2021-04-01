Adutora se rompe durante temporal e Guaçuí tem racionamento de água

Moradores registram raios no céu de Guaçuí Crédito: Internauta



O município de Guaçuí , no Caparaó Capixaba , também foi atingido pelas fortes chuvas que chegaram ao Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (31). Além de quedas de árvores e da chuva de granizo, o temporal prejudicou o abastecimento de água em toda a cidade.

Segundo a prefeitura, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) informou que uma adutora nova, instalada no distrito de São Miguel, se rompeu. A orientação é para que a população economize água porque o município está em racionamento até que o reparo seja concluído.

Adutora que se rompeu no distrito de São Felipe Crédito: Prefeitura Guaçuí

A estrada que liga a sede do município até o distrito de São Miguel chegou a ficar interditada por causa da queda de árvores, mas uma equipe da Defesa Civil esteve no local e conseguiu liberar a vida ainda durante a noite.

Queda de árvore na estrada que liga a sede de Guaçuí até o distrito de São Miguel Crédito: Prefeitura Guaçuí

Na manhã desta quinta-feira (1), a prefeitura soube que um dos assentamentos que fica no interior do município foi atingido por chuva de granizo. Uma equipe foi para o local, mas devido a distância e dificuldade de comunicação, ainda não sabe a quantidade de pessoas atingida e a proporção dos estragos. “O que já sabemos é que teve casas atingidas com telhados danificados”, informou a assessoria.

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