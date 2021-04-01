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Dados do Inpe

Temporal: ES registra quase 60 mil raios em período de 24 horas

Foram mais de 2 mil raios por hora. Do total de 58.924, 17 mil raios atingiram o solo em todo o Espírito Santo, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 12:44

Publicado em 

01 abr 2021 às 12:44
Moradores registraram a ocorrência de raios em Guaçuí, no Sul do Estado
Moradores registraram a ocorrência de raios em Guaçuí, no Sul do Estado Crédito: Reprodução/TV Gazeta
temporal que atingiu o Espírito Santo nesta quarta-feira (31) teve quase 60 mil raios, além de chuva forte, ventania e granizo. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 58.924 raios atingiram o estado entre 0h e 23h59 de quarta. Foram mais de 2 mil raios por hora. Dos 58.924 raios, 17.146 atingiram o solo.
As tempestades ocorridas ao longo da tarde e da noite desta quarta provocaram a queda de árvores e o destelhamento de casas tanto nas cidades da Grande Vitória quanto no interior. Em alguns lugares choveu granizo e também faltou energia elétrica.

Tempestade de raios atinge o ES

Em Jardim América, em Cariacica, a estrutura metálica que funcionava como cobertura de uma empresa desabou, deixando pedaços de aço retorcidos pelo chão. As estruturas de outras duas empresas do local, além da fiação de postes de iluminação e semáforos, também foram danificados. Em função disso, parte da BR-262 precisou ser interditada.

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Já em Campo Grande, uma árvore caiu sobre um carro, enquanto em Jardim América, um semáforo caiu sobre um carro e uma base utilizada como ponto de apoio pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi destruída. Outra árvore também caiu na saída da Segunda Ponte, entre Vitória e Cariacica.

Fotos: após temporal, o rastro de destruição na Grande Vitória

Com informações de Amaro Mota, do G1ES

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