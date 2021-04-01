Ventania derruba árvore sobre carros em bairro de Vila Velha

Os veículos estavam estacionados, sendo um Fiat Palio Weekend branco, que ficou completamente destruído e amassado, um Peugeot Escapade e ainda um Fiat Uno Mille. Estes dois últimos com danos em menor intensidade. O local onde ocorreu a queda da árvore fica na estrada que dá acesso ao Porto de Capuaba e, por conta da obstrução da via, a mesma foi bloqueada pela Guarda Portuária Federal no sentido da Avenida Carlos Lindenberg.