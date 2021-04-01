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Prejuízo

Ventania derruba árvore sobre carros em bairro de Vila Velha

As rajadas intensas da última noite arrancaram uma árvore pela raiz, que foi parar sobre três veículos. O local fica na estrada que dá acesso ao Porto de Capuaba, no bairro Ilha da Conceição

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 09:56

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

01 abr 2021 às 09:56
Vila velha
A árvore foi arrancada durante o vendaval que assolou a Grande Vitória na noite anterior Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta
A noite foi de medo e apreensão com a ventania e o temporal que assolaram a Grande Vitória, mas foi com o dia já claro que os moradores do bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, tiveram a noção do prejuízo. Na manhã desta quinta-feira (01), pelo menos três carros foram destruídos e ainda dois postes foram parar no chão em decorrência da queda de uma árvore que foi arrancada pela raiz na rua.

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Os veículos estavam estacionados, sendo um Fiat Palio Weekend branco, que ficou completamente destruído e amassado, um Peugeot Escapade e ainda um Fiat Uno Mille. Estes dois últimos com danos em menor intensidade. O local onde ocorreu a queda da árvore fica na estrada que dá acesso ao Porto de Capuaba e, por conta da obstrução da via, a mesma foi bloqueada pela Guarda Portuária Federal no sentido da Avenida Carlos Lindenberg.
Apesar do susto e da destruição, nenhum morador se feriu e também não havia nenhuma pessoa no interior dos três veículos. No momento da queda, a região ficou sem energia elétrica, porém o fornecimento já havia sido normalizado pela manhã.

Árvore cai, destrói carros e danifica postes na estrada do Porto de Capuaba

Equipes da manutenção e limpeza da Prefeitura de Vila Velha cortam a árvore em partes menores para desobstruírem a via. O trabalho deve se prolongar ao longo da manhã desta quinta.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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