Ventania derruba árvore sobre carros em bairro de Vila Velha

A noite foi de medo e apreensão com a ventania e o temporal que assolaram a Grande Vitória, mas foi com o dia já claro que os moradores do bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, tiveram a noção do prejuízo. Na manhã desta quinta-feira (01), pelo menos três carros foram destruídos e ainda dois postes foram parar no chão em decorrência da queda de uma árvore que foi arrancada pela raiz na rua.
Os veículos estavam estacionados, sendo um Fiat Palio Weekend branco, que ficou completamente destruído e amassado, um Peugeot Escapade e ainda um Fiat Uno Mille. Estes dois últimos com danos em menor intensidade. O local onde ocorreu a queda da árvore fica na estrada que dá acesso ao Porto de Capuaba e, por conta da obstrução da via, a mesma foi bloqueada pela Guarda Portuária Federal no sentido da Avenida Carlos Lindenberg.
Apesar do susto e da destruição, nenhum morador se feriu e também não havia nenhuma pessoa no interior dos três veículos. No momento da queda, a região ficou sem energia elétrica, porém o fornecimento já havia sido normalizado pela manhã.
Árvore cai, destrói carros e danifica postes na estrada do Porto de Capuaba
Equipes da manutenção e limpeza da Prefeitura de Vila Velha cortam a árvore em partes menores para desobstruírem a via. O trabalho deve se prolongar ao longo da manhã desta quinta.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta