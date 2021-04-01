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Vídeo: após temporal, árvores caem e causam interdições na BR 262 no ES

As rajadas de vento da noite anterior derrubaram diversas árvores, que ficaram caídas na rodovia federal. Há restrições em um trecho de 30 quilômetros da BR 262, entre Viana e Marechal Floriano, e em Cariacica também há bloqueios

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 12:16

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

01 abr 2021 às 12:16
Temporal derruba árvores e bloqueia parcialmente trecho da BR 262 em Viana
O temporal derrubou árvores e bloqueou parcialmente vários trechos da BR 262 na região Serrana Crédito: Vitor Jubini
temporal que caiu na noite desta quarta-feira (31), acompanhado de muito vento e até chuva de granizo em várias regiões do Espírito Santo, provocou inúmeros prejuízos em várias cidades da Grande Vitória e também do interior. Na manhã desta quinta-feira (1º), foram registradas várias imagens de árvores arrancadas e caídas por pelas ruas.
As quedas não se restringiram às cidades. Nas estradas, a situação também ocorreu e em muitos pontos da BR 262, principal via rodoviária entre o Estado com Minas Gerais, diversos pontos foram obstruídos com galhos e até mesmo as próprias árvores em decorrência da ventania da noite anterior.
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-ES), a chuva que atingiu a região da Grande Vitória e a subida da serra durante a noite comprometeu o tráfego na BR 262 em cerca de 30 quilômetros entre as cidades de Viana e Marechal Floriano.
Já em Cariacica, houve registros de queda de galhos e árvores entre os quilômetros 0 e 7,1. Também na cidade, uma cobertura de um galpão foi arrancado e obstruiu parte da BR 262 durante o vendaval. O local foi interditado e sinalizado para a retirada e limpeza da via.
Segundo o órgão federal, nos trechos citados o trânsito está parcialmente interditado. As equipes do Dnit e da Polícia Rodoviária Federal foram mobilizadas e estão nos potos de interdição. O órgão informou ainda que os colaboradores trabalham para que os galhos sejam retirados quanto antes, mas não estipulou um prazo para a liberação completa do tráfego. Diante da alteração no trânsito, a autarquia e a PRF pedem que motoristas redobrem a atenção com a sinalização no trecho.

Trechos da BR 262 no ES ficam parcialmente interditados após quedas de árvores

A assessoria da PRF, disse que entre os km 24 ao 37 existem árvores caídas e por esse motivo há interdição de uma pista (parcial). Na altura do km 31 ao 34 também existe interdição de pelo menos sentido. As prefeituras das cidades vizinhas estão auxiliando na retirada das árvores e a PRF controla o fluxo de veículos. O Corpo de Bombeiros também colabora para a liberação rápida da pista.
A Polícia Rodoviária Federal pede que, se possível, os condutores evitem trafegar pelo trecho, pois a situação é bastante crítica em relação à quantidade de árvores caídas na pista. Do km 37 ao 90, também há galhos, mas estes não estão interferindo no fluxo. Ainda assim a recomendação é passar pelo trecho em baixa velocidade e com atenção redobrada.   

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