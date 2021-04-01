Vídeo: após temporal, árvores caem e causam interdições na BR 262 no ES

O temporal derrubou árvores e bloqueou parcialmente vários trechos da BR 262 na região Serrana Crédito: Vitor Jubini

As quedas não se restringiram às cidades. Nas estradas, a situação também ocorreu e em muitos pontos da BR 262, principal via rodoviária entre o Estado com Minas Gerais, diversos pontos foram obstruídos com galhos e até mesmo as próprias árvores em decorrência da ventania da noite anterior.

#AlertaDNIT: no Espírito Santo, a chuva que atingiu a região da Grande Vitória e da subida da serra durante a noite comprometeu o tráfego na BR-262/ES,em cerca de 30km entre Viana e Marechal Floriano, e em Cariacica, entre o km 0 e 7,1. O trânsito está parcialmente interditado.? pic.twitter.com/6LKK1RxS58 — DNIT (@DNIToficial) April 1, 2021

comprometeu o tráfego na BR 262 em cerca de 30 quilômetros entre as cidades de Marechal Floriano. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-ES), a chuva que atingiu a região da Grande Vitória e a subida da serra durante a noiteentre as cidades de Viana

Your browser does not support the video tag.

Segundo o órgão federal, nos trechos citados o trânsito está parcialmente interditado. As equipes do Dnit e da Polícia Rodoviária Federal foram mobilizadas e estão nos potos de interdição. O órgão informou ainda que os colaboradores trabalham para que os galhos sejam retirados quanto antes, mas não estipulou um prazo para a liberação completa do tráfego. Diante da alteração no trânsito, a autarquia e a PRF pedem que motoristas redobrem a atenção com a sinalização no trecho.

Trechos da BR 262 no ES ficam parcialmente interditados após quedas de árvores

A assessoria da PRF, disse que entre os km 24 ao 37 existem árvores caídas e por esse motivo há interdição de uma pista (parcial). Na altura do km 31 ao 34 também existe interdição de pelo menos sentido. As prefeituras das cidades vizinhas estão auxiliando na retirada das árvores e a PRF controla o fluxo de veículos. O Corpo de Bombeiros também colabora para a liberação rápida da pista.