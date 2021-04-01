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Chuva no ES

Tempestade destelha imóveis e provoca destruição em Cariacica

A força do temporal que atingiu o Estado nesta quarta-feira (31) e madrugada desta quinta-feira (1°) destruiu um ponto de apoio da PRF em Jardim América e arrancou a estrutura metálica de uma empresa na BR 262, entre outros estragos

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 09:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2021 às 09:25
Estrutura metálica de empresa foi arrancada pelo vendaval em Jardim América, Cariacica
Estrutura metálica de empresa foi arrancada pelo vendaval em Jardim América, Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Árvores ao chão, telhados arrancados e famílias fora de casa. Assim ficou o cenário de Cariacica depois do forte temporal que atingiu o Estado nesta quarta-feira (31) e se estenderam até a madrugada desta quinta-feira (1º). A força do vento e chuva intensa destruíram o telhado de uma empresa e o ponto de apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ficam localizados na BR 262, no município.
De acordo com o coronel Wagner Borges,  coordenador da Defesa Civil de Cariacica, equipes foram à BR 262, onde uma empresa teve uma cobertura de estrutura metálica arrancada, deixando parte da rodovia bloqueada (veja vídeos abaixo). Próximo ao local, um poste de energia também caiu.
"Estamos avaliando a estrutura, porque o telhado repuxou a parte de dentro do outro galpão. Nesta manhã (quinta-feira), vamos fazer todo o procedimento para a retirada do material que está obstruindo a rodovia e trazer segurança e prevenção ao proprietário desse estabelecimento", relatou em entrevista à TV Gazeta.
Segundo o coronel Wagner Borges, cabos de alta tensão estão caídos no local e a EDP Espírito Santo – empresa de distribuição de energia elétrica – já foi acionada. "A EDP informou que está vindo agora pela manhã para fazer todo o procedimento necessário, retirando o cabeamento para que a estrutura possa ser removida", pontuou.
O local onde caiu parte da estrutura metálica da empresa na BR 262 foi isolado com cones pela Defesa Civil para evitar acidentes.
A estrutura do posto – que é feita com madeiras pesadas e parafusadas – tem cerca de oito metros de extensão. Mesmo com o peso da madeira, houve danos devido à força do vento e da chuva.
O coordenador da Defesa Civil Municipal destacou que a tempestade provocou outros estragos em Cariacica, atingindo muitas residências, e provocou queda de árvores. No bairro Campo Grande, um carro foi atingido por uma árvore (veja vídeo abaixo). "Tivemos várias casas destelhadas em vários bairros da cidade e, agora, estamos fazendo a previsão e gerenciamento para levar esse material de forma que essas famílias estejam protegidas caso aja uma nova chuva na cidade".
Temporal destrói parte de casa em Bela Aurora, Cariacica
Temporal destrói parte de casa em Bela Aurora, Cariacica Crédito: Internauta
Questionado sobre os prejuízos e famílias que podem estar desabrigadas, o coronel Wagner esclareceu que o trabalho tem sido acompanhado de perto desde a madrugada desta quinta-feira.
"O prefeito Euclério Sampaio rodou durante a madrugada gerenciando pessoalmente todas essas ações de tal maneira que nenhuma família fique desassistida na cidade de Cariacica. Realmente houve um dano substancial em alguns locais, em algumas residências em virtude do forte vento que atingiu a cidade. Isso possibilita, agora, um momento de avaliação para entender o cenário e buscar soluções necessárias para que o munícipe atingido possa ter a recuperação do imóvel atingido no menor tempo possível", destacou.
Posto de apoio da PRF na BR 262, em Jardim América, Cariacica, ficou destruído após temporal
Posto de apoio da PRF na BR 262, em Jardim América, Cariacica, ficou destruído após temporal Crédito: Reprodução/TV Gazeta

POSTO DE APOIO DA PRF TEM TELHADO ARRANCADO

Nem mesmo o posto de apoio da PRF, que fica próximo à saída da Segunda Ponte, em Jardim América, escapou da força do temporal. Parte da estrutura foi destelhada.

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