Tempestade destelha imóveis e provoca destruição em Cariacica

Estrutura metálica de empresa foi arrancada pelo vendaval em Jardim América, Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Árvores ao chão, telhados arrancados e famílias fora de casa. Assim ficou o cenário de Cariacica depois do forte temporal que atingiu o Estado nesta quarta-feira (31) e se estenderam até a madrugada desta quinta-feira (1º). A força do vento e chuva intensa destruíram o telhado de uma empresa e o ponto de apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , que ficam localizados na BR 262, no município.

(veja vídeos abaixo). Próximo ao local, um poste de energia também caiu. De acordo com o coronel Wagner Borges, coordenador da Defesa Civil de Cariacica, equipes foram à BR 262, onde uma empresa teve uma cobertura de estrutura metálica arrancada, deixando parte da rodovia bloqueada . Próximo ao local, um poste de energia também caiu.

"Estamos avaliando a estrutura, porque o telhado repuxou a parte de dentro do outro galpão. Nesta manhã (quinta-feira), vamos fazer todo o procedimento para a retirada do material que está obstruindo a rodovia e trazer segurança e prevenção ao proprietário desse estabelecimento", relatou em entrevista à TV Gazeta.

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Segundo o coronel Wagner Borges, cabos de alta tensão estão caídos no local e a EDP Espírito Santo – empresa de distribuição de energia elétrica – já foi acionada. "A EDP informou que está vindo agora pela manhã para fazer todo o procedimento necessário, retirando o cabeamento para que a estrutura possa ser removida", pontuou.

O local onde caiu parte da estrutura metálica da empresa na BR 262 foi isolado com cones pela Defesa Civil para evitar acidentes.

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A estrutura do posto – que é feita com madeiras pesadas e parafusadas – tem cerca de oito metros de extensão. Mesmo com o peso da madeira, houve danos devido à força do vento e da chuva.

O coordenador da Defesa Civil Municipal destacou que a tempestade provocou outros estragos em Cariacica, atingindo muitas residências, e provocou queda de árvores. No bairro Campo Grande, um carro foi atingido por uma árvore (veja vídeo abaixo). "Tivemos várias casas destelhadas em vários bairros da cidade e, agora, estamos fazendo a previsão e gerenciamento para levar esse material de forma que essas famílias estejam protegidas caso aja uma nova chuva na cidade".

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Temporal destrói parte de casa em Bela Aurora, Cariacica Crédito: Internauta

Questionado sobre os prejuízos e famílias que podem estar desabrigadas, o coronel Wagner esclareceu que o trabalho tem sido acompanhado de perto desde a madrugada desta quinta-feira.

"O prefeito Euclério Sampaio rodou durante a madrugada gerenciando pessoalmente todas essas ações de tal maneira que nenhuma família fique desassistida na cidade de Cariacica. Realmente houve um dano substancial em alguns locais, em algumas residências em virtude do forte vento que atingiu a cidade. Isso possibilita, agora, um momento de avaliação para entender o cenário e buscar soluções necessárias para que o munícipe atingido possa ter a recuperação do imóvel atingido no menor tempo possível", destacou.

Posto de apoio da PRF na BR 262, em Jardim América, Cariacica, ficou destruído após temporal Crédito: Reprodução/TV Gazeta

POSTO DE APOIO DA PRF TEM TELHADO ARRANCADO