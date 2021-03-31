Temporal na Grande Vitória tem raios, vendaval e até granizo

Morador mostra chuva de granizo em Viana Crédito: Fabrício Viana

A tarde desta quarta-feira (31) foi de chuva forte na Grande Vitória. Após vários dias de sol forte e calor, o tempo fechou e até granizo foi registrado na região Metropolitana do Espírito Santo.



Os moradores da Serra e de Viana fizeram imagens das pedras de gelo que caíram por volta das 15h. A cena se repetiu em Pedra Azul, na região Serrana do Estado. Em Vitória foram registradas quedas de árvores por causa dos ventos fortes.



Chuva de granizo em Viana Crédito: Foto do leitor

O Estado continua na rota de uma frente fria que deve provocar mais temporais parecidos com o desta tarde até a madrugada de quinta-feira (1°). Segundo o Climatempo, há risco de pancadas de chuva com rajadas de vento de até 70 quilômetros/hora.

De acordo com a previsão do instituto meteorológico, também há possibilidade de pancada de chuva com raios em todas as regiões capixabas, além de temporais pontuais. A frente fria também atinge os municípios de Minas Gerais.

Em Vitória, Serra e Vila Velha, ainda de acordo com o Climatempo, a mínima pode chegar a 22°C. A máxima nas mesmas localidades não deve passar de 30°C.

As condições meteorológicas da tarde desta terça também são propícias para a formação de arco-íris, já que, mesmo com o temporal, há momentos em que o sol sai de entre as nuvens. O fenômeno foi visível de diversos pontos da Grande Vitória.



Arco-íris surge no céu de Vitória após temporal Crédito: Rodrigo Marques Abreu

Arco-íris surge no céu de Vitória após temporal Crédito: Rodrigo Marques Abreu

Arco-íris se forma em Santana, bairro de Cariacica, após temporal Crédito: Daniela Madeira