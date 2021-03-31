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Alerta de chuva

Temporal na Grande Vitória tem raios, vendaval e até granizo

Em Viana e na Serra, moradores fotografaram as pedras de gelo. Chuva deve continuar em todo o Espírito Santo, alerta Climatempo

Publicado em 31 de Março de 2021 às 16:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2021 às 16:03
Morador registra chuva de granizo em Viana
Morador mostra chuva de granizo em Viana Crédito: Fabrício Viana
A tarde desta quarta-feira (31) foi de chuva forte na Grande Vitória. Após vários dias de sol forte e calor, o tempo fechou e até granizo foi registrado na região Metropolitana do Espírito Santo.
Os moradores da Serra e de Viana fizeram imagens das pedras de gelo que caíram por volta das 15h. A cena se repetiu em Pedra Azul, na região Serrana do Estado. Em Vitória foram registradas quedas de árvores por causa dos ventos fortes.
Chuva de granizo em Viana
Chuva de granizo em Viana Crédito: Foto do leitor
O Estado continua na rota de uma frente fria que deve provocar mais temporais parecidos com o desta tarde até a madrugada de quinta-feira (1°). Segundo o Climatempo, há risco de pancadas de chuva com rajadas de vento de até 70 quilômetros/hora.
De acordo com a previsão do instituto meteorológico, também há possibilidade de pancada de chuva com raios em todas as regiões capixabas, além de temporais pontuais. A frente fria também atinge os municípios de Minas Gerais.

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Em Vitória, Serra e Vila Velha, ainda de acordo com o Climatempo, a mínima pode chegar a 22°C. A máxima nas mesmas localidades não deve passar de 30°C.
As condições meteorológicas da tarde desta terça também são propícias para a formação de arco-íris, já que, mesmo com o temporal, há momentos em que o sol sai de entre as nuvens. O fenômeno foi visível de diversos pontos da Grande Vitória.
Arco-íris surge no céu de Vitória após temporal
Arco-íris surge no céu de Vitória após temporal Crédito: Rodrigo Marques Abreu
Arco-íris surge no céu de Vitória após temporal
Arco-íris surge no céu de Vitória após temporal Crédito: Rodrigo Marques Abreu
Arco-íris se forma em Santana, bairro de Cariacica, após temporal
Arco-íris se forma em Santana, bairro de Cariacica, após temporal Crédito: Daniela Madeira
Após temporal, arco-íris colore o céu de Vitória
Após temporal, arco-íris colore o céu de Vitória Crédito: Vitor Jubini

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