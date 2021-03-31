Instituto emite aviso de perigo para tempestade em todo o ES

Raios atingiram a Grande Vitória e interior do Espírito Santo na noite desta terça (30) e madrugada desta quarta-feira (31) Crédito: Vitor Jubini

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aviso de tempestade para o Espírito Santo. O alerta laranja, que representa o grau de severidade classificado como Perigo, é válido a partir das 12h desta quarta-feira (31) até as 11h desta quinta (01) e, desta vez, para todos os municípios capixabas.

De acordo com o órgão, pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. A chuva deve ser acompanhada de ventos intensos, que podem variar entre 60 e 100 km/h, além de queda de granizo. O Inmet também alerta para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Além do Espírito Santo, o alerta é válido para municípios de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Aviso do Inmet mostra todo o Espírito Santo coberto pelo alerta laranja, que prevê tempestade Crédito: Reprodução / Inmet

Junto com o comunicado, o órgão também dá instruções de como proceder em condições adversas. Em caso de rajadas de vento, não é recomendável se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, também desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Para mais informações ou ajuda, o Instituto orienta ligar para a Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (193).

INPE TAMBÉM EMITE ALERTA

Um aviso com a previsão das mesmas condições para todo o Espírito Santo também foi emitido pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe). De acordo com o órgão, “há condições de temporais com chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas moderadas em alguns pontos”.