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Águas de março?

Vitória tem março mais chuvoso dos últimos 8 anos

Dados do Climatempo mostram que Capital não registrava um volume tão grande de chuva desde 2013

Publicado em 31 de Março de 2021 às 07:53

Publicado em 

31 mar 2021 às 07:53
Chuva no ES
Nuvens carregadas registradas em Vitória no mês de março Crédito: Larissa Bassini Loose
As fortes chuvas que atingiram Vitória no início do mês contribuíram para que uma marca histórica fosse alcançada. De acordo com o Climatempo, a cidade teve o mês de março mais chuvoso dos últimos oito anos.
O acumulado de chuva no mês foi de 260 mm. O número ainda pode aumentar, já que o registro foi feito até a manhã do dia 29 de março e não contabiliza os dois últimos dias do mês. De qualquer forma, já o suficiente para classificar o março mais chuvoso desde 2013, quando choveu 434,5 mm na Capital.

ALERTA DE CHUVA E RAIOS

E o número pode ser realmente maior já que na noite desta terça (30) e madrugada desta quarta-feira (31) estava em vigor um alerta de chuva, tempestade com raios, granizo e vendaval em 49 municípios do Espírito Santo. Na Grande Vitória, moradores relataram chuva e raios durante a madrugada. 

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