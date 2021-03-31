Vitória tem março mais chuvoso dos últimos 8 anos

As fortes chuvas que atingiram Vitória no início do mês contribuíram para que uma marca histórica fosse alcançada. De acordo com o Climatempo, a cidade teve o mês de março mais chuvoso dos últimos oito anos.
O acumulado de chuva no mês foi de 260 mm. O número ainda pode aumentar, já que o registro foi feito até a manhã do dia 29 de março e não contabiliza os dois últimos dias do mês. De qualquer forma, já o suficiente para classificar o março mais chuvoso desde 2013, quando choveu 434,5 mm na Capital.
ALERTA DE CHUVA E RAIOS
E o número pode ser realmente maior já que na noite desta terça (30) e madrugada desta quarta-feira (31) estava em vigor um alerta de chuva, tempestade com raios, granizo e vendaval em 49 municípios do Espírito Santo. Na Grande Vitória, moradores relataram chuva e raios durante a madrugada.