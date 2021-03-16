Calor, frio, chuva? Veja como será o outono para os capixabas

O início do outono será bastante parecido com o verão: tempo instável, calor e com chances de chuvas isoladas no ES Crédito: Vitor Jubini

Segundo o meteorologista Hugo Ramos, o início da estação ainda apresentará características do verão, quando se observa bastante calor e possibilidade de pancadas isoladas, mas com o passar das semanas, o clima começa a mudar.

"No Espírito Santo, o período que compreende a estação começa chuvoso e termina seco. Há ainda uma diminuição das temperaturas devido à incursão de massas de ar frio, que vão se tornando cada vez mais intensas, no decorrer da estação. A média acumulada de precipitação para a estação fica entre 250 e 300 mm na região Nordeste, 200 a 250 mm no extremo Norte e no setor Noroeste e entre 300 e 350 mm nas demais regiões capixabas, com máximos de até 450 mm nas vizinhanças de Alfredo Chaves. As temperaturas máximas médias ficam em torno dos 26 °C na região Serrana e 31 °C nas demais regiões. As temperaturas mínimas médias ficam em torno dos 16 °C na Região Serrana e dos 21 °C nas demais regiões", analisou Ramos.

MENOS CHUVA E INÍCIO DE SECA

Por ser uma estação transicional, ou seja, quando se encerra o período mais quente do ano e começa uma fase mais amena, a expectativa é que temporais como os que foram observados no início de março não aconteçam durante o outono.

Hugo Ramos, meteorologista do Incaper Crédito: Divulgação/Incaper

"De acordo com os prognósticos climáticos de alguns modelos matemáticos, as simulações do Incaper apontam para a possibilidade de chuvas abaixo da média climatológica na faixa central e o extremo Norte do Estado, enquanto que nas demais áreas a chuva esperada fica em torno da média climatológica. Com relação à previsão de temperatura para o trimestre abril-maio-junho, espera-se que fique dentro da climatologia para o período. O mês de março ainda é um mês típico de verão. Conforme dito anteriormente, o calor e a pouca nebulosidade deve se manter nesta semana, mas ainda é possível o aumento da instabilidade para a última semana do mês", pontuou o meteorologista do órgão estadual.