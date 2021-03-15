Última semana do verão será com temperaturas acima dos 30 °C no ES

O sol brilhou forte desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (15) na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Última semana do verão será com temperaturas acima dos 30 graus no ES

Nestas condições, as temperaturas sem mantêm em elevação e acima dos 30 °C em todas as áreas. Na Região Metropolitana, a máxima atinge os 33 °C, e a máxima para o Espírito Santo pode bater os 36 °C no Sul capixaba. Nesta região e também na Grande Vitória, o vento sopra um pouco mais forte que o normal.

CHANCE DE CHUVA

Já na terça-feira (16), o calor se mantém, mas para o Norte e Noroeste já existe uma previsão de pancadas isoladas de chuva para as cidades das duas regiões, o que pode ser um alívio momentâneo nas altas temperaturas, que permanecem acima dos 30 °C em todas as regiões capixabas. Na faixa central e do Sul, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de precipitação para a data.

Na quarta-feira (17), as nuvens mais carregadas "descem" em direção à Grande Vitória e também Serrana. No período da manhã, o Incaper prevê a possibilidade de chuva passageira para as áreas, similar ao que pode ocorrer no Norte e Noroeste, mas no período da tarde. O órgão, entretanto, destaca que a chuva não deve ser em volume e quantidade similares ao que os capixabas presenciaram nas últimas semanas.