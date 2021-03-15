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Última semana do verão será com temperaturas acima dos 30 °C no ES

Semana do capixaba começou com tempo aberto, sol forte e calor. De acordo com o Incaper, não há previsão de chuva para esta segunda-feira (15), mas a situação começa a mudar a partir desta terça (16). O calor, no entanto, deve se manter

Publicado em 15 de Março de 2021 às 11:34

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

15 mar 2021 às 11:34
Calor na Grande Vitória
O sol brilhou forte desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (15) na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
A última semana do verão do capixaba começou com tempo aberto, sol forte e muito calor na Grande Vitória na manhã desta segunda-feira (15). De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), não há expectativa para chuvas em todas as regiões do Estado nesta segunda.

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Nestas condições, as temperaturas sem mantêm em elevação e acima dos 30 °C em todas as áreas. Na Região Metropolitana, a máxima atinge os 33 °C, e a máxima para o Espírito Santo pode bater os 36 °C no Sul capixaba. Nesta região e também na Grande Vitória, o vento sopra um pouco mais forte que o normal.

CHANCE DE CHUVA

Já na terça-feira (16), o calor se mantém, mas para o Norte e Noroeste já existe uma previsão de pancadas isoladas de chuva para as cidades das duas regiões, o que pode ser um alívio momentâneo nas altas temperaturas, que permanecem acima dos 30 °C em todas as regiões capixabas. Na faixa central e do Sul, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de precipitação para a data.
Na quarta-feira (17), as nuvens mais carregadas "descem" em direção à Grande Vitória e também Serrana. No período da manhã, o Incaper prevê a possibilidade de chuva passageira para as áreas, similar ao que pode ocorrer no Norte e Noroeste, mas no período da tarde. O órgão, entretanto, destaca que a chuva não deve ser em volume e quantidade similares ao que os capixabas presenciaram nas últimas semanas.
A tendência do clima para quinta e sexta desta semana se mantém com dias de sol forte, calor e temperaturas elevadas, e chances esporádicas de pancadas no decorrer do dia.  Não há alertas para chuvas fortes ou outros fenômenos climáticos para o Espírito Santo vigentes no momento. 

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