Última semana do verão será com temperaturas acima dos 30 °C no ES

A última semana do verão do capixaba começou com tempo aberto, sol forte e muito calor na Grande Vitória na manhã desta segunda-feira (15). De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), não há expectativa para chuvas em todas as regiões do Estado nesta segunda.
Última semana do verão será com temperaturas acima dos 30 graus no ES
Nestas condições, as temperaturas sem mantêm em elevação e acima dos 30 °C em todas as áreas. Na Região Metropolitana, a máxima atinge os 33 °C, e a máxima para o Espírito Santo pode bater os 36 °C no Sul capixaba. Nesta região e também na Grande Vitória, o vento sopra um pouco mais forte que o normal.
CHANCE DE CHUVA
Já na terça-feira (16), o calor se mantém, mas para o Norte e Noroeste já existe uma previsão de pancadas isoladas de chuva para as cidades das duas regiões, o que pode ser um alívio momentâneo nas altas temperaturas, que permanecem acima dos 30 °C em todas as regiões capixabas. Na faixa central e do Sul, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de precipitação para a data.
Na quarta-feira (17), as nuvens mais carregadas "descem" em direção à Grande Vitória e também Serrana. No período da manhã, o Incaper prevê a possibilidade de chuva passageira para as áreas, similar ao que pode ocorrer no Norte e Noroeste, mas no período da tarde. O órgão, entretanto, destaca que a chuva não deve ser em volume e quantidade similares ao que os capixabas presenciaram nas últimas semanas.
A tendência do clima para quinta e sexta desta semana se mantém com dias de sol forte, calor e temperaturas elevadas, e chances esporádicas de pancadas no decorrer do dia. Não há alertas para chuvas fortes ou outros fenômenos climáticos para o Espírito Santo vigentes no momento.